Macri respaldó a Carrió, pero evitó cuestionar a Lorenzetti

Luego de que en una entrevista en el programa de Mirtha Legrand, Elisa Carrió asegurara que no se presentará como candidata por la provincia de Buenos Aires por decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, y pusiera en duda su postulación en la Ciudad, desde Casa Rosada le llegó un respaldo clave, que la diputada venía esperando desde hacía tiempo.

El presidente Mauricio Macri la defendió públicamente vía Twitter, donde destacó que "frente a las denuncias judiciales que se le han hecho, quiero dejar claro mi respaldo a la doctora Carrió". Y profundizó: "Conozco la honradez de Elisa Carrió y su calidad moral. Confío plenamente en ella". El apoyo de Macri surge en medio de la reapertura de una investigación contra la diputada por presunto enriquecimiento ilícito, que ella atribuyó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con quien mantiene un duro enfrentamiento.

El gesto de Macri, sin embargo, no incluyó cuestionamientos hacia Lorenzetti, con quien desde el Gobierno buscan conservar el buen diálogo institucional que tienen. Carrió había dicho el domingo que "un día el Presidente me va a pedir de rodillas que lo saquen a Lorenzetti porque lo va a extorsionar".

La diputada busca promover un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados y en el escrito que presentó en el Congreso para activar esa iniciativa acusó a Lorenzetti de "mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos", entre otras cuestiones. Pero días atrás la Justicia ordenó reabrir una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Carrió que el juez Daniel Rafecas había archivado y que se centra en los viajes de la dirigente chaqueña al exterior.

Según la investigación, la diputada estuvo fuera del país 103 días entre febrero de 2013 y mayo de 2015, viajando siempre a través de la agencia Fun Time/Firenze Viajes, propiedad de su íntima amiga Lili Miedvitky, por lo cual la presentación judicial no descarta que la líder de la CC sea "socia no declarada" de la empresa.

El reclamo de Carrió para que la apoyen fue capitalizado también por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien ayer consignó: "Para nosotros la doctora Carrio es un actor importante dentro del esquema que tenemos pensado para las elecciones legislativas de este año". En Twitter, Rodríguez Larreta añadió: "Me sumo al respaldo de @mauriciomacri a @elisacarrio. Confío 100% en @elisacarrio y tiene todo mi apoyo frente a las denuncias que se le han hecho en su contra".

Según Carrió, por decisión de Vidal y el asesor de Cambiemos Jaime Durán Barba, se le pidió no competir en la provincia de Buenos Aires. Con un alto índice de imagen positiva en la Ciudad, en tanto, la diputada surgía como la principal candidata a encabezar la lista en las elecciones de medio término, en las que podría competir contra quien fuera su aliado en 2015, Martín Lousteau, que integra el frente ECO. Rodríguez Larreta, que aspira a revalidar su cargo en 2019, es uno de los principales impulsores de ese plan.

En cambio, quien se distanció de manera bien explícita de las acusaciones de Carrió contra Lorenzetti fue la vicepresidenta Gabriela Michetti. "No comparto. Lorenzetti ha dado muestras de ser un señor de bien en el ejercicio de sus funciones. No tengo en absoluto ningún dato que me diga que el presidente de la Corte tenga semejante situación como para ser acusado en un juicio político", dijo.