Cámaras de tarjetas van hoy al Senado para tratar nueva ley

La Asociación de Tarjetas de Compra y Crédito y la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo no Bancarias asistirán hoy a las 13 a la reunión de comisión de Industria y Comercio del Senado, que preside el chubutense y aliado massista Alfredo Luenzo. Fueron convocadas para tratar el proyecto de Ley de Tarjetas.

Previamente, a las 10 de la mañana, irá al Senado a reunirse con Luenzo el secretario de Comercio, Miguel Braun, y es probable que se sume también el director del Banco Central, Horacio Liendo, quien sigue este tema. "Estamos reuniéndonos para tratar de consensuar un proyecto que genere competencia y elimine distorsiones que existen hoy en el mercado. Nos están escuchando, pero por ahora no hay mucho avance", admiten en el Ministerio de Producción.

El martes pasado se reunieron los equipos técnicos de ambas partes, pero lejos estuvieron de llegar a un consenso.

El BCRA dispuso un tope que se fijó en el 2% para tarjeta de crédito y en el 1% para débito. En el 2018 pasará a 1,85% y el siguiente a 1,65%, bajando a 1,3% desde el 2021.

"La gradualidad de hacerlo en cinco años es inaceptable: es el principal obstáculo que vemos; además, el Central saca resoluciones cuando queremos hacerlo por ley", advierte Luenzo, que con los votos de ocho de los 16 senadores que integran la comisión ya puede sacar despacho para que se trate el proyecto en el recinto impulsado por Luenzo, que tiene el aval de CAME y CAC, no se circunscribe sólo a la comisión, pues quieren que los beneficios le lleguen directo al consumidor.

El proyecto prevé que el interés de financiación cuando se paga el mínimo (denominado "revolving" en la jerga) sea el promedio de los préstamos personales, mientras que hoy se puede cobrar hasta 25% más. A su vez, los intereses punitorios que el emisor aplique no podrán superar en más del 25% al aplicado en concepto de interés compensatorio frente al 50% de la actual ley.

Por otra parte, se fija un plazo máximo de 10 días hábiles (frente a los 18 de hoy) para la acreditación de los importes a las ventas en las cuentas de los establecimientos adheridos para las operaciones con tarjetas de crédito. También fija una tasa del 1% para las operaciones que se realicen con tarjetas de crédito en las zonas de frontera propuesto por la senadora Sandra Giménez.



Luenzo propone que las comisiones bajen más rápido, en beneficio de las pymes. En su nuevo proyecto fijan 1,5% para las compras con crédito y 2% para pymes. Para todos los casos, establece 0,5% para débito. "Englobamos acá todas las propuestas que se han hecho, tanto lo que pedía el Ejecutivo, el radicalismo y CAME", detalla.

En medio de esta compulsa, los 14 bancos dueños de Prisma pusieron en venta la compañía, que comprende a Visa, Banelco, LaPos, PagoMisCuentas, TodoPago y Monedero. Los bancos de inversión están compitiendo para ver quién tiene el mandato de venta de la firma, valuada en u$s 1500 millones, a un precio que puede variar entre 14 o 15 price to earning. "El P/E de 14 o 15 es el de mercado más una prima extra. Los bancos están con 12 y 13 de prima, con lo cual sale con buenas valuación, no sale cara", interpretan en la City.