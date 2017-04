Edición Impresa

Reservas cayeron u$s 4122 millones como resultado del pago del Bonar X Según el BCRA, unos u$s 4000 millones fueron a parar a cuentas de tenedores del exterior. Hoy entran u$s 1760 millones de las emisiones de bonos de la semana pasada. La última vez que las reservas cayeron tanto fue en octubre de 2015, cuando venció el Boden 2015.