El 88% del personal técnico se dedica a la seguridad

El estudio State of the Network (Estado de la red, en español), centrado este año sobre las amenazas de seguridad y realizado por la compañía Viavi Solutions, muestra varias conclusiones preocupantes. Aumentó la cantidad de personal de IT dedicado a la ciberseguridad dentro de las empresas y hoy alcanza al 88% del equipo, y además creció el tiempo dedicado: 10 horas semanales.

Esto se da en un contexto en el que las amenazas crecen y evolucionan: el 63% de los 1035 empleados y analistas IT consultados indicaron un aumento de los ataques de malware vía e-mail y navegador y el 52% habló de una sofisticación de la amenaza. Además, un tercio de los consultados informó de un crecimiento de los ataques distribuidos de denegación de servicio.

En este sentido, Douglas Roberts, VP y gerente General de Negocios de Enterprise & Cloud de Viavi Solutions, indicó que "los equipos de red corporativa están gastando más tiempo y recursos que nunca para combatir las amenazas de seguridad".

Roberts agregó: "No solo están enfrentando un creciente número de ataques ya que los hackers se están volviendo cada vez más sofisticados en sus métodos y malwares”. Siempre de acuerdo al estudio, las principales fuentes a través de las cuales los equipos de IT detectan los peligros de seguridad son, en primer lugar, los Syslogs; en segundo lugar, la captura y análisis de paquetes a largo plazo (23%); y las anomalías de rendimiento (15%), en tercero.

Se fuerza la maquina

Respecto a los factores generales que impulsan la carga de trabajo del equipo de red, el más importante es el uso de la banda ancha. Desde ya, no es una sorpresa. De hecho, dos de cada tres encuestados espera que la demanda de banda ancha crezca un 50% durante este 2017.

El State of the Network muestra también que esta tendencia lleva hacia arriba la adopción de tecnologías emergentes, que incluyen las redes definidas por software (SDN), nubes públicas y privadas. Así, los equipos IT están administrando una demanda creciente a la vez que se enfrentan con un aumento agresivo de amenazas de ciberseguridad.

"La necesidad de detectar y hacer frente a las amenazas de seguridad es especialmente complicada por la diversa mezcla de tráfico corporativo de hoy en día, que se extiende a través de entornos de nubes virtuales, públicas, e híbridas, así como de servidores físicos", expreso Shamus McGillicuddy, Analista Senior de Enterprise Management Associates.