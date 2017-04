Szewach: “La verdadera discusión es que el gasto público es insostenible”

El economista Enrique Szewach planteó que la “verdadera discusión” que se debería estar dando hoy en el país es que “el gasto público es insostenible”. Porque según explicó es “ lo que genera un sistema impositivo impagable”.

Al opinar sobre una de las frases más destacadas del fin de semana dicha por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, de que “es sorprendente la cantidad de defensores que tiene la inflación en nuestro país”, el economista recordó que "en setenta años la Argentina acumuló una inflación de 16 cifras".

En esa línea, Szewach consideró que “la verdadera discusión no es que el BCRA subió un punto y medio la tasa, la verdadera discusión es que el gasto público argentino es insostenible, y como es insostenible genera un sistema impositivo impagable".

“Y como consecuencia las empresas no pueden competir. Entonces no le echemos la culpa al Banco Central porque las empresas no pueden competir”. continuó el economista.

En diálogo con radio Mitre, Szewach indicó esta mañana que “no podemos seguir discutiendo si tenemos que terminar con la inflación”. "El Banco Central en la medida que se logre el objetivo anti inflacionario irá bajando la tasa”, agregó.