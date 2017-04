Carrió descartó ser candidata en la Provincia: "Así lo decidió Vidal"

"Después de Semana Santa", había sido la respuesta de Elisa Carrió ante la consulta de cuándo iba a definir si era candidata y, de serlo, en qué distrito. Y si bien no se anticipó, la diputada nacional y referente de la Coalición Cívica dejó una declaración fuerte en el domingo de Pascuas, en el que aun sin oficializar su lanzamiento, dio la primera confirmación. No será candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires porque así lo decidió "María Eugenia", en referencia a Vidal, la gobernadora bonaerense, e incluso llegó a poner en duda su candidatura en la Ciudad, al reclamar apoyo del frente Cambiemos en la disputa que tiene con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.



Carrió estuvo como invitada en la mesa de Mirtha Legrand, en Canal 13, y sacudió el mediodía con sus declaraciones, volviendo a cuestionar con dureza a Lorenzetti, y evitando una confirmación sobre si encabezará la lista de candidatos a diputados porteños.



"Vivo en Capital, es mi lugar, pero también en Exaltación de la Cruz. Yo tengo que elegir domicilio, pero he decidido que no lo voy a hacer porque María Eugenia decidió que yo no sea senadora y acá lo más importante es sostener el gobierno de María Eugenia", dijo Carrió, con cierta ambigüedad respecto a su relación con la jefa provincial, a quien, no obstante, consideró como "una líder política excepcional" y, adelantó, "la voy a acompañar durante toda la campaña".



La diputada también se refirió a su relación con el presidente Mauricio Macri. "Yo no tengo diferencias con él porque yo acordé que íbamos a luchar contra la corrupción. Yo acordé con Macri la lucha implacable contra las mafias, yo no acordé proteger a Moyano o a Lorenzetti. Mi relación es excepcional", resaltó. La situación del presidente de la Corte, a quien Carrió acusa sistemáticamente por corrupción, es un tema que la distancia con Macri, quien evita pronunciarse sobre el jefe del Poder Judicial. En ese sentido, Carrió ayer dijo:"Un día Macri me va a pedir de rodillas que lo saquen a Lorenzetti porque lo va a extorsionar como hizo con todos". La frase se interpretó como un intento de que el mandatario y otros referentes de Cambiemos la apoyen en su embestida contra el juez.



La posibilidad de que Carrió juegue como cabeza de la lista porteña de Cambiemos plantea una disputa atractiva en las PASO con quien fuera su aliado político en 2015, Martín Lousteau, referente de ECO, que aún no definió si será candidato a diputado o, en todo caso, peleará por una banca en la Legislatura para volver a apuntarle a la Jefatura de Gobierno dentro de dos años. Carrió dijo ayer que el principal asesor de Cambiemos, Jaime Durán Barba, le pidió que compita en la Ciudad. Otro actor clave para que la diputada siga en la CABA es Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno porteño, quien quiere evitar que Lousteau se posicione bien con vistas a 2019. Con alta imagen positiva en la Ciudad, Carrió aspira a que el Gobierno se decida a sacar a Lorenzetti de la Corte para poder dar el sí a una candidatura porteña.



Al quitarse de la escena provincial, en tanto, Carrió dejó entrever que el candidato del Gobierno en ese territorio debería ser el ministro de Educación Esteban Bullrich. La diputada es crítica de quien aparece hoy como uno de los principales candidatos a encabezar una lista en agosto y octubre, el intendente de Vicente López Jorge Macri, primo del Presidente. Vidal valora al dirigente como uno de los posibles candidatos, y eso la separa de Carrió, que espera que no sea el elegido.