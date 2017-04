Con el pago del Bonar X, la Argentina baja hoy la deuda u$s 5178 millones

Con las últimas operaciones de deuda, el Gobierno logrará cancelar obligaciones por u$s 5178 millones. Así lo hará luego de pagar hoy el mayor vencimiento que de 2017 en pago de bonos, por u$s 7190 millones del Bonar X, entre capital e intereses, que se netean de las emisiones de los dos nuevos títulos, a 2025 y 2037, concretadas la semana pasada por u$s 1760 millones.



Desde el Ministerio de Finanzas a cargo de Luis Caputo sostuvieron que este pago estuvo desde siempre contabilizado dentro del programa financiero por lo tanto se pagará con su ejecución. Según ese plan, para este año las necesidades de financiamiento ascienden a u$s 40.350 millones, de los cuales más u$s 13.000 millones ya se abastecieron en las primeras semanas de enero, antes de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos.



En la última colocación de los Bonar 2015 y 2027, el Gobierno había publicado en el Boletín Oficial que podía ascender a u$s 3500 millones. Sin embargo, al decir por el total de órdenes recibidas (por u$s 1918 millones), se optó por emitir la mitad de estos u$s 3500 millones, es decir, los u$s 1760 millones entre ambos títulos.



Si bien al contabilizar estrictamente estas colocaciones la deuda disminuye en u$s 5178 millones, en lo que va del año el stock habría aumentado en torno a u$s 5600 millones, según estimaciones privadas. Así, con esta última operación, la deuda pública quedaría en torno a u$s 265.600 millones, es decir, el equivalente a un 52% del PBI (este número no incorpora el Cupón PBI).



"Al tercer trimestre, según datos oficiales, el stock de deuda pública llegaba u$s 251.000 millones, sin contabilizar el Cupón PBI. Así, para fin de año estimo que llegó a u$s 260.000 millones, es decir, 51% del PBI", sostuvo el economista Hernán Hirsch.



A estos u$s 260.000 millones se suman los u$s 7400 millones de los bonos globales emitidos en enero, los u$s 1760 millones de los bonar de la semana pasada, u$s 3500 millones de títulos en pesos y u$s 1000 millones de incremento del stock de Letes. Y se restan los u$s 7190 millones del pago de hoy y vencimientos de bonos en pesos, que arrojan el incremento en u$s 5600 millones del stock total de deuda pública, hasta los u$s 265.600 millones.



El pago de hoy del Bonar X, por u$s 7190 millones (de los cuales u$s 6938 millones es de capital y el resto, intereses) implica el mayor vencimiento de deuda para este año en moneda extranjera. Luego vendrán otros, aunque sustancialmente menores, por un total de u$s 6500 millones.



En mayo vencen u$s 2100 que habrá que pagar al Club de París, en junio u$s 1000 millones del Global 17, a los que se suman u$s 1030 millones en el tercer trimestre y u$s 2350 millones, en el último, según sumó el Estudio Broda.



El Bonar X fue uno de los títulos que podían entregarse como pago de las penalidades para ingresar al blanqueo, aunque no fue una opción atractiva para los inversores: cuando la AFIP informó los resultados del régimen de sinceramiento fiscal, el titular del organismo, Alberto Abad, indicó que sólo el 2% de los pagos recibidos se desembolsaron con títulos públicos.



Del los u$s 40.350 millones para cubrir las necesidades financieras de este año, u$s 23.000 son para cubrir el déficit primario previsto para 2017. Entre vencimientos de deuda (capital e intereses), suman un poco más de u$s 29.000 millones, con aportes del Banco Central por u$s 8400 millones (los $ 150.000 millones permitidos para transferir al Tesoro) e ingresos por la Ley de Reparación Histórica (blanqueo) por u$s 3100 millones, se estimaba en la presentación del programa financiero para este año.



Para cubrir estas necesidades, buscarán fondeo en el Banco Mundial, el BID y la CAF por u$s 3850 millones; los u$s 6000 millones obtenidos por el REPO; por la colocación de Letes buscarán u$s 4500 millones; mientras que u$s 14.000 millones se emitirán en el mercado local; u$s 10.000 millones en bonos internacionales y u$s 2000 millones a entes públicos.