Arranca negociación para ampliar acuerdo comercial con México

En su afán por dar un paso más en la apertura "inteligente" al mundo, y a días de haber sellado un acuerdo automotriz con Colombia para intercambiar vehículos con arancel cero, el Gobierno avanzará esta semana con México. ¿El objetivo? Ampliar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) que mantienen desde 1985 –actualizado en 2006– para incorporar productos agrícolas y agroindustriales, informó la Cancillería ayer mediante un comunicado.



La negociación comenzará hoy y se extenderá hasta el jueves. Se realizará en el Palacio San Martín y participarán, por la Argentina, autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores, Producción y Agroindustria, y por México, funcionarios y técnicos de la Secretaría de Economía. Se tratará de la 2º ronda, ya que el primer contacto tuvo lugar en noviembre pasado en el país azteca, en la que las delegaciones intercambiaron visiones, intereses y entendimientos sobre las metas y aspiraciones de ambos Estados de cara a la negociación.



En el comunicado, la Cancillería recordó que los ACE son instrumentos que utilizan dos o más países latinoamericanos miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) cuando desean suscribir un acuerdo comercial entre sí.



El ACE 6 entre Argentina y México fue firmado en 1986 y actualizado en agosto de 2006. Se trata de un acuerdo de intercambio de bienes de alcance reducido, ya que su cobertura abarca, aproximadamente, el 35% del universo total de bienes y representa alrededor del 43% del comercio bilateral. La composición actual de este convenio está enfocada en las manufacturas industriales. Si a este acuerdo se le suma el ACE 55 –específico para el intercambio de productos de la industria automotriz–, la cobertura total de los ítems negociados alcanza al 88% del comercio entre ambos países. El rubro automotriz explica el grueso del intercambio entre los dos mercados y el déficit argentino.



Según las fuentes oficiales, la expectativa principal de la Argentina de cara a las reuniones que comenzarán hoy es ampliar la cobertura del ACE 6 sobre el universo total de bienes, "extendiéndola, especialmente, en el sector de productos agrícolas y agroindustriales". "De esta manera, se procura conferir un nuevo dinamismo a la relación comercial bilateral, permitiendo equilibrar la balanza comercial a partir de la articulación de acuerdos comerciales con medidas de efectivo acceso al mercado", dice el parte de prensa.



A su vez, buscarán modernizar el acuerdo a partir de la inclusión de nuevas disciplinas comerciales, tales como el comercio electrónico, los servicios, las inversiones, coherencia regulatoria, facilitación del comercio, contratación pública, entre otras, que "darán más previsibilidad y traerán nuevos beneficios a ambas economías", precisó Cancillería.



El objetivo oficial es incrementar las exportaciones argentinas a México y revertir la situación deficitaria que registra el país desde 2008. El vínculo históricamente fue superavitario para la Argentina, pero a partir de ese año la relación se modificó a partir del fuerte aumento de las importaciones del sector automotor.



En 2016, el déficit alcanzó los u$s 876,5 millones, un 13% inferior al registrado en 2015. Esta baja se debe a que las importaciones cayeron 9%. Las compras a México el año pasado alcanzaron los u$s 1650 millones, mientras que las ventas a ese país treparon a u$s 780 millones, equivalente a una caída del 5%.



El Gobierno considera que "el intercambio comercial bilateral está muy por debajo del potencial que corresponde a la segunda y tercera economías de América latina y, ciertamente, es poco significativo dentro del comercio externo total de ambos países. Ello se debe, en parte, a la limitada cobertura del ACE 6", dijo Cancillería.



El acuerdo firmado entre Argentina y Colombia días atrás contempla la comercialización de hasta 42.000 vehículos con arancel cero en cuatro años por un monto estimado de hasta u$s 700 millones. El convenio establece que en el primer año se exportarán entre 9000 y 12.000 unidades; en el segundo, hasta 21.000; en el tercero, hasta 28.000; y a partir del cuarto en adelante, 42.000 unidades.