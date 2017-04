La Casa Rosada renueva la flota y compra 20 autos de alta gama

La Casa Rosada decidió avanzar con la compra de 20 coches de alta gama para renovar la flota el Departamento de Transporte Terrestre, más conocido como la Cochera Presidencial. Una vez concretada, la operación insumirá cerca de $ 7.000.000 de las arcas del Estado.



La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Fernando De Andreis, abrió una licitación pública para que las automotrices compitan por la provisión de 20 vehículos sedan modelo 2017 que serán utilizados por los principales funcionarios que trabajan en Balcarce 50.



El Gobierno hizo circular entre las automotrices el pedido de vehículos nafteros, con motor de 1400 centímetros cúbicos y 140 caballos de fuerza con cuatro cilindros en línea, baúl con capacidad de carga de hasta 470 litros, caja manual de cinco o seis velocidades, llantas de aleación de 16 pulgadas y "vidrios polarizados de tonalidad intermedia". Por fuera, solo se los acepta de color gris plata, gris oscuro, blanco o negro.



Cumplido el plazo, en la Casa Rosada recibieron el miércoles pasado cinco ofertas de automotrices y concesionarias oficiales. Renault Argentina ofertó sus últimos modelos de Fluence por



$ 6.700.164; Toyota, a través de la sociedad TTC Auto Argentina, tasó sus Corolla en $ 7.430.700, y Automóviles San Jorge (concesionario oficial Chevrolet) presentó los Cruze por un total de

$ 7.621.600.



La concesionaria Fransi SA también ofertó los Renault Fluence, pero en un valor estimado de $ 8.593.800, y Espasa (concesionario oficial de Volkswagen) hizo lo mismo con los Vento, por más de $ 10.673.440.



Si bien ninguno resultó vencedor de la compulsa, dado que este lunes deberán presentar las garantías, los Corolla corren con ventaja al no haber recibido objeciones técnicas. Los Chevrolet Cruze serían descartados, por no cumplir con el tamaño del tanque de combustible solicitado, mientras que los Fluence podrían quedar fuera de competencia por incumplir la longitud mínima requerida.



El proceso de licitación no estuvo exento de complicaciones. Algunas firmas con producción nacional exigieron cambios en el pliego de bases y condiciones, y por eso, el lunes pasado se difundió una rectificatoria que avaló cambios en el largo mínimo de los coches para permitir que Ford ofrezca los Focus de producción nacional. Finalmente, los del óvalo no se presentaron.



La apertura de un concurso público pone fin al sistema de vehículos cedidos en comodato y por término de un año, que se generalizó en las últimas presidencias y continúa vigente hasta el día de hoy. Al momento, los viajes requeridos por el Presidente y el personal de la Secretaría General se cubren con menos de 20 vehículos aportados en comodato por Renault, Peugeot y Volkswagen.



Los preferidos del Presidente, dicen, son la Volkswagen Touareg, que lo transportó el día que juró en el Congreso, y un Peugeot 408. Aunque últimamente, Mauricio Macri se traslada en una camioneta Kia –también entregada en comodato– y una Mercedes Benz Vito, fabricada por Daimler en su planta de Virrey del Pino.



Poco se comenta en Casa Rosada sobre el pedido de una camioneta blindada para el Presidente, tal como sugirió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego del escrache que el Jefe de Estado sufrió durante una visita a Villa Traful, a fin del año pasado. Por ahora, la compra está demorada a pesar de que semanas atrás se le dio impulso.



La Cochera Presidencial tiene una flota de 200 autos, pero más del 90% cayeron en desuso por desperfectos o por antigüedad. De hecho, hay unidades modelo 95 y más antiguas que fueron destinadas a chatarra.