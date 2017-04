En la cumbre del FMI, el Gobierno se reunirá con bancos y ministros

Esta semana los ministros de Finanzas, Luis Caputo, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, participarán, con el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, de la asamblea de la primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se llevarán a cabo en Washington hasta el domingo próximo.



Allí la agenda prevé que Dujovne se reúna con ministros, inversores y banqueros, pero no incluye una reunión bilateral con la directora del Fondo, Cristine Lagarde.



Dujovne partirá el martes, acompañado del secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y por su jefe de Gabinete, Ariel Sigal.



Durante la asamblea tendrá charlas con inversores en los bancos JP Morgan, Citi e Itau y en el Council of the Americas.



También participará de una reunión de ministros del G-20. Y mantendrá encuentros bilaterales con el viceprimer ministro de Singapur y el ministro de Finanzas británico.



Además, se reunirá con el chairman del BNP Paribas y el presidente del Deutsche Bundesbank.



Caputo volará hoy hacia Estados Unidos porque hablará primero en Nueva York en el Council of the Americas.



Luego se sumará, junto con el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y su jefe de gabinete, Pablo Quirno, a la cumbre en Washington.



Quirno, además, proviene de China, donde con funcionarios de Cancillería está buscando financiamiento para obras de infraestructura (ver página 4).



La agenda del ministro de Finanzas y del presidente del BCRA aún no fue comunicada.



Por lo pronto, en la asamblea también se producirá el cambio formal del representante argentino ante el Fondo: ingresará Gabriel Lopetegui en lugar de Héctor Torres.



En tanto, se comunicó que el staff del FMI revisará por segunda vez consecutiva la economía argentina, en el marco de la consulta del artículo IV, que realizan casi todos sus países miembros. La revisión anual se realizará luego de las elecciones legislativas de octubre próximo.



Y que Lagarde estará en Buenos Aires en diciembre próximo, en una de las reuniones preparatorias del G-20, que el año próximo presidirá la Argentina, después de más de doce años que un jefe del FMI no visitaba Argentina.



Las reuniones de primavera del FMI y del Grupo Banco Mundial que se realizan esta semana congregan cada año a autoridades de bancos centrales, ministros de Finanzas y de Desarrollo, ejecutivos del sector privado y representantes de círculos académicos para debatir las perspectivas económicas mundiales, las cuestiones de género, la integración financiera, el desarrollo económico y la eficacia de la ayuda.



Mañana el FMI dará a conocer el informe "Perspectivas de la economía mundial".