"Rápidos y Furiosos 8" atropella la taquilla mundial y bate récords

"Rápidos y Furiosos 8" ("The Fate of the Furious"), la última entrega de la exitosa saga de acción, recaudó u$s 532.4 millones en ingresos de taquilla durante su debut mundial este fin de semana de Pascua, según cifras publicadas por el medio especializado Variety en base a datos de Box Office Mojo.



Con esta suma la película se convierte en el estreno cinematográfico más taquillero de la historia, de acuerdo con los estudios Universal Pictures.



El filme recabó u$s 100.2 millones durante este fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos y u$s 432.2 millones en el extranjero.



En Norteamérica, se anota así el segundo mayor lanzamiento de la franquicia detrás de "Furious 7", que alcanzó los u$s 147 millones. "Rápidos y Furiosos 7" (2015) fue la última película donde aparece Paul Walker, quien murió en un accidente automovilístico en 2013.



Cuando los números finales se contabilicen este lunes, "Furious 8" sobrepasará a películas como "Star Wars: The Force Awakens", que recaudó u$s 529 millones durante su estreno, para ubicarse como la mayor apertura mundial de todos los tiempos.



La película, dirigida por F. Gary Gray, ya aseguró de cualquier manera el título de la cinta con el mejor lanzamiento internacional de todos los tiempos (sin contar los Estados Unidos), superando a "Jurassic World" que obtuvo u$s 316.7 millones el fin de semana de su estreno.



La historia protagonizada por Vin Diesel y Dwayne Johnson tuvo la ventaja de abrir en China, al mismo tiempo de su lanzamiento en todo el mundo. En el gigante asiático consiguió u$s 190 millones, la mayor taquilla de tres días en la historia de ese país. En general, debutó como la película más taquillera en los 63 mercados extranjeros, e hizo más negocio que cualquiera de las anteriores en 32 de esos mercados.



"Esta franquicia está mostrando que no tiene ningún signo de desgaste", dijo el jefe de distribución internacional de Universal Pictures, Duncan Clark.

También arrasa en Argentina

En Argentina, el día de su estreno, con 246.039 localidades, logró que las salas locales anoten el mejor Jueves santo de la historia con unas 383.000 personas en total sumando toda la taquilla, de acuerdo a Ultracine y cinesargentinos.com.En el ránking histórico sólo fue superada por "Rápidos y furiosos 7", que en su estreno el 2 de abril de 2015 atrajo a 268.840 personas. Por otra parte, otras fuentes de la industria afirman que sumando jueves y viernes, el filme llegó a los 500.000 espectadores.