Creció la brecha entre precios del agro y la góndola

La diferencia entre el precio que pagó el consumidor en góndola por productos agroganaderos en marzo se multiplicó 5,29 veces respecto de lo que recibió el productor en el campo, indicó ayer un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Según el Indice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de CAME sobre una canasta de 25 alimentos, la naranja fue el producto que mostró mayor disparidad en su valor, y alcanzó una brecha de 14,1 veces.



El informe precisó que el índice IPOD de CAME registró en marzo un incremento de 11,4% frente a febrero.



"El comportamiento de marzo se debe al salto en la diferencia principalmente de la naranja, la berenjena, la acelga y carne de pollo, pero mientras en los tres primeros la explicación se encuentra en el fuerte ajuste de la compensación al agricultor, en el caso del pollo fue porque los importes de góndola subieron 91% promedio en el mes", señaló.



Según detalló, el IPOD agrícola en marzo alcanzó un valor de 5,59, lo que implica un aumento de 12% frente a febrero, y manteniéndose en los mismos niveles que un año atrás.



Por su parte, el IPOD ganadero en marzo se ubicó en 4,10, lo que representa una suba de 7,5% comparación mensual, y un ascenso de 7,8% en la variación interanual.



"La participación del productor en el valor de góndola cayó 15,4%, a sólo 23,6% después de haber mejorado durante cinco meses consecutivos. Se encuentra ahora en los mismos niveles de octubre del 2016%, destacó.



De los 25 alimentos agropecuarios que integran la canasta del IPOD relevados en marzo, en 10 bajó la brecha, y en 15 aumentó.