Reservas caen hoy por el pago del vencimiento más grande del año

Después de alcanzar su récord histórico el viernes pasado, las reservas van a sufrir hoy su principal golpe del año (y desde el inicio del gobierno de Cambiemos). Las tenencias del Banco Central (BCRA) caerán fuerte hoy cuando se cancele el pago del Bonar X, el vencimiento más importante de año para el Tesoro nacional, y la expectativa está puesta en ver qué parte del pago sale de las reservas internacionales en momentos en los que los dólares financieros tienden a entrar al país.



Las reservas de la entidad que conduce Federico Sturzenegger alcanzaron los u$s 52.698 millones el viernes pasado, su récord histórico desde que en enero de 2011 había alcanzado su máximo anterior de u$s 52.654 millones. En ese día las arcas del BCRA habían subido u$s 444 millones más que nada por el ingreso a las cuentas del Tesoro de los alrededor de u$s 400 millones que había recaudado con un bono en francos suizos.



Tan sólo un día hábil después de ese hito, las reservas del BCRA se preparan para sufrir hoy su recorte más importante del año. Hoy el Tesoro cancelará u$s 6938 millones del último vencimiento del Bonar X. Son dólares que el Tesoro consiguió a lo largo del año a través de distintas operaciones de deuda y que están depositadas en bancos públicos, es decir, que están encajados en el BCRA y por lo tanto forman parte de las reservas. Las reservas que son propiedad de la autoridad monetaria no van a estar afectadas al pago, aunque el nivel de las tenencias internacionales caiga.



El impacto en reservas, sin embargo, es muy difícil de calcular. Primero, porque hoy se liquidan (es decir, entran a las mismas cuentas bancarias del Tesoro) u$s 2500 millones en vencimientos de Letes refinanciadas la semana pasada.



Pero más allá de ese ingreso, lo difícil de predecir es qué parte del pago del Bonar X quedará en el país y qué parte se irá. Tradicionalmente, por ejemplo cuando se pagó el último vencimiento del Boden 2015, se descontaba que el dinero pagado a inversores extranjeros salía del país. Eran tiempos de cepo cambiario y brecha entre el oficial y el contado con liquidación. Hoy, el flujo de dólares financieros se mueve en la dirección contraria: ya se que venga a beneficiarse con el carry trade que ofrece la tasa en alza y el dólar en baja, o que venga a aprovechar ganancias en dólares del Merval que rondan el 25% acumulado en dólares en lo que va del año.



El golpe de hoy se verá además morigerado mañana porque entran los dólares de otra colocación hecha la semana pasada, los u$s 1760 millones obtenidos a través de la emisión de dos bonos a 2025 y 2037.



Por esta emisión, que el Tesoro lanzó para refinanciar el Bonar X que se paga hoy, el pago neto total en dos días quedaría en u$s 5178 millones.



La última incógnita a develar hoy es, entonces, qué parte de los Bonar X se usaron para pagar la multa del blanqueo (se podía pagar una multa de 10% hasta el 31 de marzo, en lugar del 15%, si se hacía con estos bonos) y, por lo tanto, ahorrarían también reservas.