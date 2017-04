Estudiantes apura obras del estadio más europeo de la Argentina

Juan Sebastián Verón quiere terminar el 2017 con todo. Si hoy alguien le pregunta al presidente/jugador de Estudiantes de La Plata como sería un año espectacular, contestaría que el equipo gane la Copa Libertadores y que los festejos se realicen con la inauguración del estadio "Jorge Luis Hirschi", ubicado en las calles 1 y 57.



Uno de sus pedidos deberá esperar y estará supeditado a los avatares del fútbol pero, el segundo, está confirmado para finales de este año, más precisamente, y si todo se desarrolla según lo previsto por la constructora, para finales de julio o principios de agosto.



"La construcción está avanzada y ahora estamos desarrollando otros servicios, queremos que este sea el estadio más moderno de la Argentina y que funcione los siete días de la semana", explicó a El Cronista Hernán Alonso, de Experiencia Fútbol, la empresa que se asoció con el club platense para la comercialización de los espacios del nuevo estadio.



"Las tribunas ya están, los palcos y las plateas también, ahora estamos en la construcción del paseo comercial y gastronómico", agregó Alonso.



El estadio contará como una de sus particularidades con un paseo de compras –que está en la parte posterior de la tribuna que da a la calle 55–. El desarrollo del denominado "Paseo de los Profesores" lo está terminando de negociar Estudiantes con una compañía cuyo fuerte es el desarrollo de espacios comerciales en el interior del país.



El Paseo contará además con un estacionamiento para 395 automóviles.



"Ya hay conversaciones con grandes marcas platenses e internacionales. Y en un primer piso, arriba del paseo, va a tener un gran gimnasio SportClub". Alonso, junto a Dardo De Marchi, son las caras visibles de Experiencia Fútbol, y también son dueños de SportClub.



Con Experiencia firmaron un contrato por el cual le adelantaron a Estudiantes de La Plata u$s 6 millones, que se utilizarán para la construcción de la nueva cancha y, como contrapartida, el club le cede la gestión de la venta de plateas por un término de 10 años.



Al paseo de compras se le sumará una gran bar temático de 400 m2 que estará ubicado en la franja del estadio que corre sobre la Avenida 1 y que contará con un sector de mesas mirando al campo de juego.



El estadio, que tendrá una capacidad para 25.000 espectadores –la mitad de la capacidad que tiene el Estadio Único de La Plata– también contará con oficinas administrativas –que se ubicarán en los "codos" del recinto que no serán inaugurados en esta etapa–, espacios para eventos, piletas climatizada, y algo que hasta ahora no hay en los estadios argentinos: cines.



Aunque las negociaciones con los operadores de salas está "verde" el planteo original es contar con este producto.