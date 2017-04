Sampaoli y la insoportable levedad del ser DT

El cese de Edgardo Bauza como director técnico (DT) de la Selección Argentina aceleró el proceso para una casi asegurada llegada de Jorge Sampaoli, quien actualmente dirige al Sevilla español.



Debemos hurgar en las declaraciones de los protagonistas a fin de esclarecer el panorama. "No vine a hablar con Sampaoli, sino a visitar a Messi solamente, quiero hablar con el mejor jugador del mundo", declaró Claudio Tapia, flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), apenas descendió su avión en tierra catalana.





En los días previos, el Sevilla emitió un comunicado en la web oficial: "Ante las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación locales e internacionales, en relación al posible interés de la AFA de contratar como seleccionador nacional a Jorge Sampaoli, con contrato en vigor con el Sevilla FC hasta 30 de Junio de 2018 y, ante las declaraciones en este mismo sentido que se le atribuyen al presidente Claudio Tapia, sobre su intención de mantener una reunión en España con el entrenador sevillista.



En el caso de ser ciertas dichas informaciones, el Sevilla consideraría una falta de respeto, al tiempo que inaceptable, cualquier reunión o contacto destinado a que el entrenador proceda a la ruptura contractual con este club y que, por tanto, no dudará en hacer valer sus derechos".





En tanto, Jorge Miadosqui, secretario de selecciones nacionales de la AFA, dijo a ESPN Radio. "No estoy al tanto del comunicado del Sevilla. Estuve leyendo que el Sevilla tiene una rescisión de contrato al 21 de mayo.





Está jugando cosas importantes y a lo mejor pensará que es inoportuno. Pero son cosas que tendrá que manejar el entrenador con su club". Y agregó con relación al resarcimiento a pagarle al cesanteado Bauza, más lo adeudado a su antecesor Gerardo Martino y su cuerpo técnico: "Son contratos que están firmados.



Hay que buscarles una solución. Seguramente se van a resolver. En el fútbol los recursos son infinitos, hay que salir a buscarlos". Jorge Pautasso, Adrián Coria y Raúl Marcovich, colaboradores de Martino, demandaron a la AFA por un total de u$s 3,2 millones.





Para hacer frente a las obligaciones con los últimos tres técnicos, la AFA podría erogar más de $ 100 millones. Mientras la nueva conducción espera el cobro de $ 1526 millones por los derechos de TV adquiridos por Fox y Turner, todavía resta definir cuál será el monto a distribuir entre los clubes de 1ra. División que conforman la ‘superliga’.





Por su parte, Sampaoli no vaciló en defender su posición: "Tengo contrato por dos años y no pienso más que en este club. Sería una falta de respeto al Sevilla hablar de otro equipo. Hoy en día estoy feliz y no pienso más que en los siete partidos y no me ilusiono con nada que no sea el Sevilla.





No tengo opinión de lo que generan los demás. Están jugando con mi nombre en relación a supuestos, en las últimas fechas he sido entrenador de Argentina, de Holanda, del PSG o del Arsenal. Nada de eso era verdad". El contrato del DT del Sevilla tiene una cláusula de salida al finalizar la presente temporada de 1,5 millones de euros.





Daniel Angelici, vicepresidente 1 de AFA declaró a Fox Sports: "Sevilla hizo un gran esfuerzo para contratar a Sampaoli y el objetivo de ellos es estar entre los cuatro primeros y faltan siete fechas, hay que respetarlo. La llegada de Sampaoli tiene que ser prolija". Marcelo Bielsa, José Pekerman, Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino y Bauza fueron los DT de la selección nacional en los últimos 13 años. Los entrenadores están obligados a cumplir con los estatutos de la FIFA, aunque sus contratos no están regulados, dependiendo ello de las legislaciones locales.





En el preámbulo del Código Ético se declara como regla máxima, que la conducta de las personas deberá reflejar y respetar el deber de lealtad, comportándose con honestidad, dignidad, decencia e integridad hacia todas las entidades representadas. "La insoportable levedad del ser" (1984) es uno de los grandes libros del autor checo, nacionalizado francés, Milan Kundera (1929), donde se aborda la teoría de "El eterno retorno" de Friedrich Nietzsche (1844-1900). A través de la interacción entre sus personajes centrales: Tomás, Teresa, Sabina y Franz, el autor nos deja su visión crítica acerca de la responsabilidad a la hora de vivir la propia existencia ya que habría de repetirse hasta el infinito. Según esa teoría lo vivido hoy ha sucedido antes y volverá a repetirse sin probabilidad de variación.





Los griegos y los hindúes reflexionaron igual. Todo parece indicarnos que los DT de fútbol seguirán de pendiendo de triunfos y derrotas, con un inicio y un final. Y siempre serán convocados de urgencia como si fueran ‘superhombres’.