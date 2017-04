Temporada de balances: Wall Street se prepara para más resultados de bancos

Tras conocerse beneficios de 17% tanto de JP Morgan como de Citigroup, los inversores de Wall Street –y del mundo– esperan ansiosos esta semana la llegada de los números de Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley.



El jueves trascendió que el grupo bancario más importante de Estados Unidos, JP Morgan Chase, tuvo beneficios netos de u$s 6.448 millones en el primer trimestre del año, un 17 % más de lo obtenido en el mismo período de 2016. También Citigroup logró un incremento de sus beneficios en un 17%, al ganar u$s 4.100 millones. En consecuencia, sus acciones crecieron el jueves un 1,04% y 0,87% respectivamente.





Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para la banca, ya que Wells Fargo decepcionó a los inversores al presentar beneficios trimestrales por u$s 5457 millones, una ganancia que no mostró cambios en relación al mismo periodo de 2016. El mercado no tardó en reaccionar: sus papeles se hundieron 2,18%.



De todas formas los inversores se enfocaron en JP Morgan y Citigroup. El incremento de los beneficios en 17% estuvo muy por encima de las previsiones de los analistas. A contramano de lo que se creía meses atrás, las tres principales actividades mostraron mejoras muy importantes: la banca minorista, los créditos a las empresas y sus actividades en los mercados. Por eso se estima que los otros gigantes, Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley podrían mostrar la misma tendencia y fijar récords de beneficio por acción. La ganancia por acción de JP Morgan fue de u$s 1,65, frente a los u$s 1,35 que tuvo en el mismo período de 2016. A su vez, Citi ganó u$s 1,35 por acción contra los u$s 1,10 del mismo periodo del año anterior.



Pese a las trabas que podría enfrentar la actividad crediticia debido al aumento de las tasas de interés, la desregulación prometida por el presidente de EE.UU., Donald Trump, le devolverá la libertad absoluta al mercado. Cabe señalar que los organismos internacionales como la OCDE y el FMI ya advirtieron sobre los riesgos que podría conllevar esta decisión: podría volver a formarse una burbuja como la creada por las hipotecas subprime.