Kamiyama, presidente de Honda Argentina: "Para autos más competitivos, se necesitan impuestos adecuados"

Honda proyecta este año recuperar terreno perdido en los últimos años en que las trabas cambiarias y las restricciones en el comercio exterior no permitieron que importara modelos que en Argentina no se fabricaban. Ahora, con el mercado abierto, Hideki Kamiyama, presidente de la automotriz japonesa en el país, proyecta aumentar 70% la venta de autos. En cuanto a la producción, no prevé cambios, ya que las dificultades económicas en Brasil, asegura, no le permitirán destinar vehículos a la exportación a ese país. El ejecutivo es igualmente optimista en el mercado de las motos, que también se producen en la planta de Campana. Con modelos en todos los segmentos, este año proyecta duplicar la fabricación de 2016 con 140.000 unidades.



–¿Este año se concentrarán más en el mercado de motos o de autos?

–El segmento de motocicletas es nuestro core business, pero para mí ambos mercados tienen la misma importancia. Lo que sucede es que en producción, las motos tienen un volumen mucho más grande que en automóviles.



–¿Proyectan aumentar la producción entonces?

–Venimos de un año en el que tuvimos algunas restricciones por lo que redujimos nuestra fabricación en 2016. Este año volveremos a impulsar la producción al más alto nivel de 140.000 unidades en motos, lo que es el doble de lo que hicimos en 2016. Planeamos también introducir nuevos modelos dependiendo de la demanda de los clientes argentinos. Hay mercados en el que hay muchas marcas compitiendo pero el año pasado fuimos la tercera marca más importante y este año queremos ser número uno.



–¿También fabricarán más autos?

–Proyectamos producir 12.000 unidades. Acá fabricamos la HRV, que en Argentina está funcionando muy bien, pero como las exportaciones a Brasil no están tan bien por la situación económica que atraviesa ese país, no aumentaríamos la producción. Le vendemos 20% de lo que fabricamos y originalmente pensábamos que iba a ser más. Por suerte, el mercado local funcionó y vendimos esas unidades localmente.



–¿Brasil mejorará este año?

–No está claro. Incluso Honda Brasil dice que este año será difícil y quizás el próximo mejore. Ellos producen el modelo Civic que vendemos acá.



–¿Cómo evolucionarán entonces las ventas?

–Vamos a vender mas que el año pasado porque estamos trayendo el nuevo Fit, la tercera generación de un auto que funciona bien en el país, que viene de México. En total, los patentamientos en general el año fueron de 10.000 unidades y este año llegarían a las 17.000, básicamente por una mayor disposición de nuevos modelos.



–¿Importar esos nuevos modelos es conveniente?

–Desde México todas las marcas tenemos una cuota para importar sin pagar impuestos, que es la que usaremos este año completamente. Lo bueno es que ahora traemos el nuevo Civic desde Brasil, el Accord de Estados Unidos y la CRV de México. Antes no podíamos traerlos porque no podíamos pagarlos por las restricciones cambiarias.



–¿Cómo evalúa el acuerdo que impulsa el Gobierno para que el sector llegue a producir un millón de unidades?

–Está bien encarado. Argentina es una potencia en este sector y el Gobierno comienza a mencionar algunos objetivos de mercado importantes. No es fácil pero muchos países logran este tipo de metas. Necesitamos trabajar juntos para lograrlo.



–¿Qué sería beneficioso que incluyan los cambios para Honda?

–Sería bueno, para hacer los autos más competitivos, que haya impuestos adecuados. Lo mismo para importar autopartes. Pagamos 35% por traer productos extramercosur, y es alto para nosotros que importamos de Japón, Estados Unidos y Tailandia.



–¿Qué porcentaje de integración local tienen hoy?

–Menos del 20%. El próximo modelo que fabricaremos en Argentina, que seguirá a la HRV, creemos que será mayor. Estamos estudiando ese modelo nuevo que será para producir exclusivo en la Argentina. Hay varias opciones.



–¿Qué se necesita para aumen tar la integración?

–Básicamente se necesita que la industria nacional crezca en volumen para el costo sea menor. Con la ley de autopartes, el Gobierno ya dio un estimulo para incluir a los proveedores en el camino correcto.



–¿El tipo de cambio es una variable que preocupa?

–Lo importante es que está mas estable que en el pasado y por eso es predecible. Antes era difícil para hacer proyecciones. En cuanto a la inflación, podría estar mejor la situación, pero lo cierto es que está bajando.