El mundo de los negocios

Electrodomésticos Liliana presenta una nueva gama de productos de su Línea Cocción, creada para brindar confort, facilidad y practicidad de uso, acompañados con precioso diseño, colores y la permanente innovación. Se trata de una freidora eléctrica sin aceite, una vaporiera digital y apilable, dos nuevos hornos eléctricos, una parrilla peglable, una elaboradora de sopas más licuadora y un horno de pan. Más información en www.liliana.com.ar.Pablo Di Si, Presidente y CEO del Grupo Volkswagen Argentina y de la Cámara de Industria y Comercio Argentino–Alemana (AHK), junto a Bárbara Konner, vicepresidente ejecutivo de AHK Argentina, recibieron a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, en la nueva edición de Empresas para Empresas. Allí, se hizo foco en la necesidad de avanzar y promover dinámicas y políticas públicas transparentes que erradiquen la corrupción de nuestro país.Banco Patagonia desarrolló una nueva plataforma de turismo online que permite a sus clientes viajar canjeando los puntos acumulados en su programa Club Patagonia. Allí, pueden canjear los puntos por aéreos y estadía en hoteles para viajar por todo el mundo. Además, el canje puede realizarse mediante dos modalidades diferentes: en puntos o en puntos + pesos.Fit, el modelo emblema de Honda, llega con su tercera generación. Icónico por su diseño, versatilidad, compacto y moderno, el All New Fit será comercializado en su versión EX-L que combina un motor 1.5L de 16 válvulas con distribución variable (i-Vtec), inyección directa y cuenta con 132 CV de potencia. Estará disponible a partir del 28 de abril en todas las concesionarias oficiales Honda del país.La quinta edición del Premio Roche de Periodismo en Salud, organizado por la compañía junto a la Secretaría Técnica de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo, cerró el proceso de postulaciones de 2017 con nuevo récord de 489 trabajos inscritos, provenientes de 18 países latinoamericanos en las categorías de Periodismo Escrito y Televisión y Video. En el caso de Argentina, este año se postularon un total de 47 periodistas en las categorías de Periodismo Escrito, Televisión y Video, lo que significa un crecimiento de más del 34% comparado con la edición 2015 donde se presentaron las mismas categorías.La Bolsa de Cereales de Buenos Aires considera la gestión del riesgo como un aspecto estratégico para el manejo de las empresas, por eso el Departamento de Formación y Capacitación informa que el próximo 8 de mayo se realizará el primer encuentro del Programa de Gestión del Riesgo en el Sector Agropecuario. El dictado está orientado a productores, participantes de la cadena agroindustrial, operadores de mesas corredoras, ejecutivos y gerentes medios de empresas relacionadas, profesionales y estudiantes de disciplinas de ciencias económicas y afines. Más en www.bolsadecereales.org/capacitacion.Claro ofrece equipos marca iPhone en sus Centro de Atención a Clientes, Agentes Oficiales y Tienda OnLine. Los equipos vendidos allí contarán con garantía oficial y servicio técnico, así como financiamiento en cuotas con las principales tarjetas de crédito. La red 4G de Claro es la única certificada a nivel nacional, lo que permitirá que los clientes con estos equipos tengan mejor calidad de servicio.Sui Color presenta su nueva paleta de colores 2017. Para este año, la tendencia se divide en tres grupos que se adaptan a todos los estilos, gustos, géneros y edades: 1) "Romántico y tranquilo", 2) "Sofisticado y sobrio" y 3) "Descontracturado y juvenil". La compañía ofrece los 20 colores que componen los tres grupos a través de las marcas: Sinteplast, Alba y Sherwin Williams y su marca propia All Paint. Más en www.propimat.com.ar.Desde el 1º de abril, Aadesa Hotel Management Company, gerenciadora y franquiciadora de hoteles en Latinoamérica desembarcó en Colombia abriendo oficinas en la ciudad de Bogotá. En una primera etapa la operadora estará abocada a desarrollar negocios con la firme intención de gerenciar, operar o franquiciar hoteles con marcas internacionales. Hoy cuenta en su portfolio de marcas internacionales para operar a Wyndham, Mercure, Cyan y Don.En el marco de la celebración de los 10 años de AeroMexico en el país, la empresa realizó un evento en el Faena Art Center Buenos Aires junto a amigos, agencias de viajes y periodistas, que contó con la presencia de los directivos de la compañía y ministros de Turismo tanto de Argentina como de México. Durante la celebración se entregaron premios a las agencias que acompañaron durante la última década.Los Angry Birds llegan a Freddo en una nueva edición de su línea de vasitos coleccionables Me Copa. Los más chicos de la familia podrán disfrutar de sus sabores de helado favoritos acompañado de confites en los distintos modelos de copitas coleccionables.APM Terminals, concesionario de Terminal 4 en Argentina, lanza la plataforma "Puerto Digital" para realizar trámites portuarios de forma on-line. La nueva plataforma brindará la posibilidad de realizar el proceso de facturación a través de internet, administrar los usuarios, validar el libre deuda electrónico, obtener presupuestos, realizar pagos en forma electrónica y generar la documentación necesaria para importar y/o exportar.En Parque de la Costa, los menores de 10 años entran gratis este mes, acompañados de un adulto que abone un pasaporte. Abierto sábados, domingos y feriados desde las 11.Gamma Máquinas acerca su línea de hidrolavadoras para agua fría. Con óptima calidad y estándares de fabricación italiana, trabajan con una bomba axial en aluminio, pistones de acero inoxidable y asentada en rodamientos. Su capacidad comienza por expulsar 350 litros por hora, con agua a una temperatura de entre 5º y 35º. Más en www.gammaherramientas.com.ar.Netshoes (Cayman) Limited anunció el precio de la oferta pública inicial (IPO) de 8.250.000 acciones ordinarias a un valor de oferta pública de u$s 18 por acción, las cuales representan una oferta global de u$s 148,5 millones. Las acciones ordinarias empezaron a negociarse en la Bolsa de Comercio de Nueva York bajo el símbolo "NETS". Se prevé que la oferta cerrará mañana, con sujeción a las condiciones de cierre habituales.Bajo el lema "La historia no es lo que pasó, sino lo que construimos a futuro", la Compañía Americana de Alimentos S.A. inauguró su cuarta planta en Argentina donde elaborará sus productos Nevares, Aires de Luján, BodyVida y Smack. La nueva planta tiene 9.000 m2 y se encuentra en la localidad de Carlos Keen, en la provincia de Buenos Aires. En ella, se producirán bombones, pastrafrolas, budines, panes dulces, bizcochuelos rellenos y piononos y el chocolate para los diferentes productos. Y en poco tiempo más: medialunas, pandorinos, galletitas, madalenas y pan.Del 11 al 14 de mayo llega la edición número seis de la feria gastronómica Masticar, organizada por el grupo A.C.E.L.G.A. (Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina), que flamea su bandera de "Comer rico hace bien" en el barrio de Palermo. En esta edición, más de 6000 metros cuadrados de la Universidad Católica Argentina se anexan al espacio El Dorrego con un único ingreso junto a las boleterías, en la intersección de las calles Zapiola y Matienzo.En su plan de expansión previsto para el 2017, Howard Johnson abre las puertas de un hotel y resort en Escobar. El nuevo establecimiento está ubicado sobre la colectora y su inauguración está prevista para el próximo 24 de abril. Contará con 45 habitaciones amplias y confortables, clasificadas en 6 habitaciones del casco, 1 suite superior y 38 habitaciones superiores. Brinda servicio de cocina y un salón para restaurante de unos 100 m2 en donde se sirven también los desayunos.