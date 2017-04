Solá: como al Gobierno le va mal busca polarizar con el kirchnerismo

El diputado nacional por el Frente Renovador Felipe Solá advirtió hoy que con la ‘situación económica cada vez más angustiante‘ el gobierno de Mauricio Macri ‘no‘ va a ‘remontar‘ su intención de voto, y lo acusó de realizar una ‘campaña enorme‘ por ‘polarizar‘ las elecciones legislativas de octubre.



“Con esta situación economía cada vez más angustiante, con Pymes cerrando, con gente que no llega a fin de mes, con pérdida del salario real y poder adquisitivo, podrán hacer muchas campañas y tapas de diarios pero no van a remontar‘, enfatizó.



En tanto, consideró que ‘hay una campaña enorme del Gobierno por polarizar‘ los comicios de medio término, y amplió: el jefe de Gabinete Marcos ‘Peña fue al Congreso de la Nación a polarizar básicamente. Armaron toda una puesta en escena para hacerse los enojados”.



‘La polarización es un fenómeno que impide pensar, impide un pensamiento lateral, reprime tener ideas más frescas. La cantidad de cosas que se frenan cuando el pensamiento es blanco o negro es enorme‘, manifestó en declaraciones difundidas a través de un comunicado de prensa.



Consultado por los sondeos que marcan un crecimiento en la imagen positiva del Presidente, respondió: ‘En abril las encuestas no dicen la verdad, son una herramienta electoral. El Gobierno que venía pasándola mal y empezó a armar una campaña oficial”.



‘Cambiemos dijo que venía a unir a los argentinos, y hace todo lo posible para desunirlos, así como lo hizo el Gobierno anterior. La ex presidenta Cristina Fernández fue la que abrió la brecha, pero si el que el gobierna busca ahondar o aprovecharla políticamente es doblemente culpable‘, sentenció.