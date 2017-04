Aseguran que productividad en Vaca Muerta está en alza, pero se necesitan garantías

La vicepresidente de la consultora especializada en energía Wood Mackenzie (WM), Ann-Louise Hittle, y el director regional de upstream, Horacio Cuenca, se reunieron hace unos días con funcionarios nacionales y ejecutivos de las compañías petroleras y le presentaron los pronósticos de precios para lo que resta del año. Además, actualizaron la mirada de WM sobre Vaca Muerta.

En diálogo con El Cronista, los especialistas consideraron muy positivos los avances en los yacimientos no convencionales neuquinos, pero dijeron que aún faltan garantías. También resaltaron la inversión de u$s 2300 millones que hará Tecpetrol en los próximos tres años, que creen revolucionó el mercado.

- ¿Qué le presentaron a las autoridades nacionales?

Cuenca: - Los pronósticos de precios del crudo a corto plazo, que serán importantes ya que la cuenca neuquina es uno de las mayores productoras del mundo. También hablamos sobre el gas, precios del Gas Natural Licuado (GNL), que en un futuro será lo que guíe el mercado doméstico. Comentamos temas locales, el desarrollo de Vaca Muerta y la productividad espectacular que se logró. Y, además, cómo la industria a nivel mundial se reestructuró para adaptarse a los nuevos precios y bajar sus break-even (punto por debajo del que dejan de ser rentables las operaciones).

- ¿La caída de precios del petróleo en el último mes ya es tendencia o estará en torno a los u$s 60 por barril durante el año?

Hittle: - Depende de lo que haga la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Va a haber una reunión el 25 de mayo en la que se va a decidir si se extiende el recorte de producción. Si lo hacen, en la segunda mitad del año, los precios del Brent van a estar a u$s 55 o u$s 56 por barril. La diferencia entre el Brent y el WTI se va a achicar a uno o dos dólares.

- YPF ya anunció que Vaca Muerta es rentable para ellos. ¿Lo es también para el resto de las empresas? ¿Los precios actuales incentivan a invertir?

C: - Hemos visto una mejora fenomenal en los break-even. YPF lo situó por debajo de los u$s 40 por barril de crudo, con una rentabilidad del 13%, y nuestros números corroboran eso. La productividad de los pozos está en alza, los costos bajan. El resto de los operadores está intentando llegar a esos niveles, y lo pueden conseguir. Es una cuestión de escala. En cuanto a gas, nuestro break-even era en 2016 de u$s 6 por millón de BTU, y en unos años en el yacimiento El Orejano será de u$s 3,50 / MMBtu. Por eso hay tanto interés, los precios son competitivos.

- Con el acuerdo laboral consumado, ¿qué falta?

C: - La seguridad de que después de 2020 las condiciones sean las mismas o mejores. Eso está frenando un poco las inversiones. Hace falta construir un marco regulatorio que permita tener esa claridad de que no haya intervenciones. Quedó ese tipo de temor a las injerencias políticas.

- ¿Qué significa el anuncio que hizo Tecpetrol para invertir en Vaca Muerta?

C: - Es una demostración de confianza, una apuesta. Es muy rápido cómo entran en la etapa de desarrollo. Será lo que abra el camino a otros operadores locales, que todavía están en piloto.