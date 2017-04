Cómo es la "Madre de todas las bombas"

Estados Unidos sorprendió al mundo al lanzar hoy la denominada 'Madre de todas las bombas', que se trata nada más y nada menos que de la bomba no nuclear más potente que posee ese país.

El lanzamiento fue efectuado desde un avión MC-130 perteneciente a un cuerpo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Se trata de la bomba GBU-43/B Massive Ordenance Air Blast bomb (MOAB), más conocida bajo el seudónimo de la 'Madre de todas las bombas' (The Mother Of All Bombs).

La MOAB es una bomba convencional de gran diámetro de detonación desarrollado y se tiene la particularidad de matar con la imponente presión de aire que genera.

El proyecto de la misma comenzó en 2002, como una continuación de la bomba BLU-82 "Daisy cutter" utilizada en la Guerra de Vietnam.

Su peso es de 9,5 toneladas, de los cuales 8,4 toneladas corresponden a explosivos de alta potencia en su cono armado.

El diámetro de explosión es de unos 1,40 Km, la destrucción parcial en la "zona cero" debido a la onda de choque del aire alcanza a una distancia de 1,5 km del epicentro.

En 2007, Rusia hizo ensayos con la bomba de vacío más potente del mundo con un efecto destructor equiparable al de una munición atómica. De esta forma, debancó a la MOAB norteamericana, por lo que decidió bautizar la suya como "El padre de todas las bombas" en clara referencia a su competidora norteamericana.