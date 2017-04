Los ADRs de Macro lideran las subas en Wall Street

La mayoría de las acciones argentinas que operan en Wall Street con signo positivo cerca de la media rueda.

En ese contexto, los papeles de Banco Macro crecen 1,93 por ciento, hasta los 86 dólares cada una, quiebran una racha de tres caídas consecutivas, y lideran las subas.

Las otras alzas más importantes las registran Edenor (1,16%, u$s 35,87), Francés (0,60%, u$s 18,57), y Cresud (0,58%, u$s 20,73).

Como contrapartida, retroceden los ADRs de Petrobras Argentina (-0,74%, u$s 11,86), Bunge (-0,36%, u$s 76,91), e YPF (-0,23%, u$s 25,84).