Avelluto defendió los cambios en el Incaa y le respondió a Campanella

El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, confirmó hoy la salida del titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa), Alejandro Cacetta y lo atribuyó a "algunos manejos poco claros" que no fueron denunciados, y que vinculó a "funcionarios que venían del gobierno anterior".

El funcionario respondió además a los cuestionamientos que hizo el cineasta Juan José Campanella al rechazar la decisión, al explicar que existen "expedientes y números" que demuestran que hubo malos manejos.

"No actuamos en función de operetas, actuamos porque hay cosas que no son claras. Si se compra un sillón por 300 mil pesos, ningún vecino tiene en su casa un sillón que vale ese dinero", fustigó.

De todas maneras, aclaró que eso no significa que el productor cinematográfico "no sea una persona honesta o sea una persona corrupta", pero sostuvo que "eso no alcanza para gestionar".

"Es un desenlace que no es grato pero me siento muy tranquilo de que cumplí con mi obligación", añadió Avelluto a Radio Continental.

Campanella se había manifestado anoche enojado por la decisión del Gobierno de desplazar a Cacetta.

"No hay UNA (sic) persona en la industria del cine, NI UNA (sic), que tenga dudas sobre la honestidad de Alejandro Cacetta. Horrible y torpe opereta", apuntó Campanella a través de su cuenta en la red social Twitter.

Allí también compartió un comunicado de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica en el que se destacó la "integridad personal y profesional" de Cacetta, por lo que rechazaron la denuncia en su contra.

