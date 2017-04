Pignanelli: “La política del BCRA atrasa cuarenta años”

El economista Aldo Pignanelli consideró hoy que la política del Banco Central (BCRA) “atrasa cuarenta años”, al plantear que la suba de tasas aplicada esta semana “no controla la inflación y genera más recesión”.

“Levantar la tasa de interés es no entender que la inflación no es por demanda del pueblo de productos, es por aumento de costos. El aumento de la tasa no controla la inflación, genera más recesión”, planteó.