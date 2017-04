Mindlin vuelve a buscar fondos en los mercados para financiar inversiones

Acostumbrado a los vaivenes financieros y a la necesidad de obtener fondos que le permitan ampliar sus negocios energéticos, el empresario Marcelo Mindlin intentará obtener hasta u$s 2000 millones en los mercados de capitales. Lo hará con el objetivo de participar en las próximas licitaciones para la instalación de al menos tres centrales de ciclo combinado en el país a través de su holding, Pampa Energía.

Una asamblea de accionistas de la sociedad aprobó, el martes pasado, una ampliación de su programa global de Obligaciones Negociables con la posibilidad de aumentar la emisión de acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en Wall Street de u$s 1000 millones a u$s 2000 millones.

Si bien se trata de un formalismo, fuentes del grupo energético explicaron a El Cronista que quieren estar preparados para poder ser parte de la convocatoria que lanzará el Ministerio de Energía para instalar nuevas usinas de ciclo combinado. Para Mindlin se trata del mismo esquema de financiamiento que ya viene utilizando para apalancar las compras de empresas que realizó en los últimos años y los planes de inversión que viene llevando a cabo con el objetivo de posicionarse cada vez más en los sectores energético e hidrocarburífero. En este sentido, en enero pasado, Pampa Energía colocó en los mercados ON por hasta u$s 1000 millones y terminó recibiendo ofertas por u$s 4000 millones. De todos modos, decidió colocar u$s 750 millones a 10 años, con un cupón de 7,5% anual.

En tanto, en la asamblea del martes también se definió aprobar, en el marco del programa global, la emisión de ON convertibles en acciones por hasta u$s 500 millones que se realizará en la medida en que el valor de cotización del ADR (certificado de depósito del título en Estados Unidos) alcance al menos los u$s 60. Es decir que si Pampa define emitir estos títulos, sus tenedores tendrán la opción de convertirlas en acciones ordinarias o ADR.

Como la emisión de ON convertibles implica al mismo tiempo la decisión de aumentar el capital social en la proporción necesaria para atender los futuros pedidos de conversión, los accionistas resolvieron tomar esa opción y solicitar la correspondiente autorización de emisión de acciones.

Cabe recordar que Pampa solicitará autorización a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para hacer oferta pública de las nuevas acciones en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en la Bolsa de Comercio de Nueva York. En el grupo aseguran que la búsqueda casi constante de fondos en los mercados de capitales tiene como objetivo profundizar los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía. En su estrategia de negocio, Pampa tiene proyectado un ambicioso plan para ampliar su parque de generación eléctrica, desarrollar activos en petróleo y tight gas y en downstream. Su objetivo es unificar todos los activos bajo la marca Pampa.

En este sentido y para concentrarse en el corazón de su negocio, Mindlin sigue evaluando qué hacer con la red de estaciones de servicio que heredó tras la compra de un paquete de activos de Petrobras Brasil en la Argentina. En la actualidad, analiza dos ofertas concretas que, sin embargo, no le convencen. Por un lado, la acercada por el trader europeo Trafigura, y por otro la de su amigo y también empresario energético, Alejandro Macfarlane, quien luego de vender la distribuidora energética Edelap busca ahora ingresar al negocio petrolero intentando comprar la red de 265 estaciones de servicio y dos refinerías en Bahía Blanca y Santa Fe, que Pampa Energía controla en la actualidad como parte de la operación por la que compró los activos locales de Petrobras, tras pagar u$s 892 millones por el 67,19% de PESA. Para Pampa, el negocio de comercialización de combustibles es aleatorio a su core business que más bien pasa por la exploración y producción de hidrocarburos y por la energía eléctrica. Igual, tiene en carpeta un plan para reconvertir las estaciones de Petrobras y encarar un cambio de marca si es que no cierra la venta de las estaciones.