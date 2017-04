Recambio en CAF

Enrique García dejó, este mes, la presidencia del Banco de Desarrollo de América latina (CAF, por sus siglas originarias), luego de 25 años al frente de la institución. El exministro de Economía y Finanzas peruano Luis Carranza Ugarte lo reemplaza desde el 1° de abril. La salida de García generó el respaldo de las autoridades del fondo, entre ellos los Ministros de Economía y Finanzas de los países integrantes y los presidentes de Bancos Centrales, entre otros funcionarios de alto rango de cada país. La entidad había nacido como Corporación Andina de Fomento (CAF) y, bajo la gestión de García, se modificó el Convenio Constitutivo e ingresaron nuevos miembros, hasta alcanzar los actuales 19, incluyendo a la Argentina y el resto de los miembros del Mercosur.

Según cifras del organismo, CAF aprobó créditos por más u$s 150.000 millones durante los últimos 25 años. Solo en el último lustro (2012-2016), el total resultó en u$s 56.634 millones.

Se esperan inversiones por

u$s 100.000 millones entre 2016 y 2022, en parte por

el aumento del capital a

través de sus accionistas

(u$s 11.550 millones en cuatro tandas durante la última década) y las emisiones recurrentes que el banco hace en el sistema financiero.