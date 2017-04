Las provincias aumentaron su deuda un 123% en el último año

La mayoría de las provincias aprovechó la salida del default para regresar al mercado financiero y colocar emisiones de deuda para cubrir sus respectivos rojos fiscales. Tal fue así que, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), la deuda pública total de las provincias aumentó un 123% en el último año.

Así, el informe detalla que la deuda pública total pasó de los $ 12,6 millones a comienzos de 2016 hasta los $ 27,9 millones. Sin embargo, el salto más grande se produjo el primer trimestre de este año, con un aumento del 75%.

El estudio señala que el grueso del crédito fue utilizado por los gobernadores para “financiar gastos corrientes, gastos en diferentes obras de infraestructura y el repago de la deuda ya contraída”.

La cifra consolidada de endeudamiento en dólares supera los 10 mil millones y ronda cerca del 20% de las reservas del BCRA, continúa el informe de la Undav citando a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

¿Cuáles fueron las provincias que más deuda emitieron? Buenos Aires, u$s 4500 millones; Córdoba, u$s 1385 millones; Capital Federal, u$s 890 millones; Chubut, u$s 650 millones, y Mendoza, u$s 500 millones.

Las deudas de Buenos Aires, CABA y Córdoba constituyen el 70% de lo emitido por las provincias a nivel país.