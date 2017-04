La UIA, preocupada por el aumento de tasa que anunció el BCRA

El vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Urtubey se mostró preocupado hoy por el aumento de las tasas de financiación de referencia aplicadas por el Banco Central y advirtió que “no es la forma en la que se debe combatir la inflación”.



“Cómo encaran el combate de la inflación genera dos cuestiones negativas. Por un lado, el mercado interno sigue deprimiéndose, porque da lugar a la inversión financiera más que productiva, y por otro, seca la plaza, es poner freno de mano a la economía. Por otro lado, muestra claramente que no les ha ido bien por ese rumbo. No es la forma en la que se debe combatir la inflación”, aseveró.



En declaraciones a Radio 10, el empresario analizó también que con el nuevo índice de inflación dado a conocer ayer por el Indec, que muestra un acumulado para el primer trimestre del 6,3 por ciento, “las metas pautadas en el Presupuesto empiezan a ser de casi imposible cumplimiento”.



Según Urtubey, “la forma de combatir la inflación debería ser fortaleciendo la oferta productiva, que permitiría a todos los sectores de la economía volver a un círculo virtuoso sin afectarse uno sobre otro”.



El dirigente de la UIA también recordó que “en materia industrial también ha habido una brutal caída del orden del 6 por ciento”, y si bien dijo que “no va a haber soluciones mágicas”, advirtió por “el grave problema de competitividad” que sufre el sector.



“De no aplicarse un plan integral de desarrollo, no se va a poder volver a un círculo virtuoso”, añadió.