Oficializan emisión de bonos por 400 millones de francos suizos a 2020

El ministerio de Finanzas dispuso la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública denominados “Bonos internacionales de la República Argentina en francos suizos 3,37% 2020” por hasta un valor nominal de 400 millones.

Según la Resolución 51-E/2017 publicada hoy en el Boletín Oficial, estos instrumentos suscriptos el pasado 27 de marzo vencerán el 12 de octubre de 2020, es decir en 3 años y 6 meses.

Los “colocadores conjuntos” serán BNP Paribas (Suiza), Credit Suisse y UBS, que recibirán una comisión de colocación total conjunta del 0,30% sobre el monto total del capital de los bonos que se coloquen conforme a la oferta. En tanto, The Bank of New York Mellon actuará como Agente Fiduciario y de Pago.

El monto que se ofreció en un principio había sido de 300 millones de francos, revisado luego a 350 millones de francos y finalmente a 400 millones de francos.

Para conseguir esta colocación, funcionarios del gobierno visitaron inversores en Suiza con el objetivo de seguir profundizando la integración argentina con la comunidad internacional de inversores.