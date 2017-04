El Gobierno tendrá que pagar el lunes u$s 5178 millones de Bonar 17

El Gobierno deberá pagar el lunes u$s 5178 millones para amortizar el Bonar 17 el lunes próximo, después de que ayer intentara renovarlo emitiendo Bonar 25 y Bonar 37, con los que colocó u$s 1760 millones de los u$s 3500 millones que pretendía.

El Ministerio de Finanzas sí obtuvo una alta sobresuscripción en la licitación de letras en dólares, por la cual colocó u$s 2500 millones y logró bajar 0,05 puntos porcentuales el costo de la colocación.

Para rollear el vencimiento de u$s 6938 millones de Bonar 17, en el mercado se entiende que aceptaron la oferta los inversores locales, pero no se logró captar la atención de los tenedores en el exterior.

Se estima que un 40% de los papeles estuvieron en manos de locales, unos u$s 2800 millones que incluyen la tenencia de los inversores que utilizaron el bono para ingresar al sinceramiento fiscal, unos u$s 1000 millones.

El resto, unos u$s 4200 millones, se entiende en manos de los inversores en el exterior que ayer no convalidaron la oferta del gobierno.

En el mercado indicaron que Finanzas ofreció dos bonos en dólares de muy largo plazo y bajo ley argentina para rollear el Bonar 17: el Bonar 25, a una tasa de 5,75%, y el Bonar 37, a una tasa del 7,625%.

Si bien el inversor extranjero hubiera preferido un bono más corto ley Nueva York contra ese título, el plazo de colocación de un máximo de 20 años muestra el acceso que logró el país a los mercados de deuda.

Las órdenes recibidas alcanzaron los u$s 1918 millones y se adjudicaron u$s 1760 millones: u$s 888 millones a 2025 y u$s 872 millones a 2037.

"El Ministerio de Finanzas informa que el próximo lunes se cancelarán u$s 6938 millones de Bonar 2017. En la licitación del día de la fecha (por ayer) se adjudicaron u$s 1760 millones de nuevos Bonar 2025 y Bonar 2037. Como resultado de estas operaciones se reducirán u$s 5178 millones de deuda", indicó en un comunicado.

El dinero para cancelar el Bonar 17 provendrá de los dólares que obtuvo el Tesoro de las colocaciones de las colocaciones anteriores al lunes próximo. "Sale de la ejecución del programa financiero", dijeron en Finanzas, por lo que el pago se verá reflejado en las reservas del Banco Central.

Además, ayer el Gobierno logró refinanciar u$s 2500 millones en vencimientos de Letras del Tesoro, después de haber recibido ofertas por u$s 6191 millones, lo que arroja una tasa de prorrateo del 42% en promedio.

En el mercado estimaron que con la sobredemanda que obtuvo -producto de la demanda insatisfecha que va quedando en las licitaciones cada quince días y la posibilidad que tenía el minorista ayer de comprar divisas baratas, a $ 15,33-, el gobierno podría haber bajado aún más la tasa de corte de las letras.

Ayer convalidó u$s 500 millones en Letras con vencimiento el 14 de abril de 2017 a una tasa nominal anual de 2,60%, u$s 750 millones al 13 de octubre de 2017 a 2,90%, u$s 750 millones al 12 de enero de 2018 a 3,17% y u$s 500 millones al 27 de abril de 2018 a 3,35%.

El 30 de marzo pasado, el rendimiento al plazo de 375 días había cortado en 3,4%.

La distribución de órdenes recibidas fue de de u$s 2174 millones para la Letra a 88 días (que obligó a un prorrateo del 23%), u$s 1894 millones a 179 días (39,59%), u$s 1078 millones a 270 días (69,61%) y u$s 1045 millones a 375 días (47,83%).

Las emisiones de deuda autorizadas en lo que va de 2017 alcanzaron a u$s 14.630,78 millones y $ 165.194,17 millones, según relevó Dyn en base a lo publicado en el Boletín Oficial.