Por desarme de posiciones, el dólar mayorista se hundió hasta $ 15,21

En el inicio de una semana corta, el dólar mayorista se desplomó hasta cerrar en $15,11/15,21 por unidad, trece centavos y medio debajo de los valores anotados el viernes pasado. El dólar minorista, en tanto, cerró a $15,13 para la compra y $15,55 para la venta, según el promedio relevado por el Banco Central (BCRA).

Con la caída de ayer, la divisa se ubicó en mínimos que no se veían desde principios de noviembre pasado, empujada por ventas de bancos privados vinculadas a flujos financieros, a las que se sumaron liquidaciones de exportadores. "Ya hay liquidaciones de soja, en promedio se están ingresando u$s 90 millones diarios y muchos se anticipan a vender porque ya el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, anticipó una posible suba en las tasas", dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Y advirtió: "Si el BCRA sube las tasas, el mercado se va a achicar aún más".

El especialista argumentó que la mayor demanda sobre activos en pesos ejerció una presión bajista sobre el dólar: "El desarme de posiciones para concentrar portafolios de inversión en moneda local, los ingresos de exportadores y los originados en la colocación de deuda en el exterior no encontraron hoy resistencia por parte de la demanda y llevaron los precios del dólar a niveles que no se repetían desde la primera quincena de noviembre pasado, acentuaron la sensación de un fuerte atraso del tipo de cambio con pocas chances de revertirse en el corto plazo al menos".

Un informe reciente de Estudio Broda coincide en señalar la existencia de atraso cambiario y afirma que el rezago del dólar es un elemento negativo para la recuperación. Según ese trabajo, de hecho, el peso carga hoy con una apreciación real que es un 15,6% superior a la que existía a fines de 2013 y que obligó al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, a devaluar en enero de 2014. Asimismo, Broda advierte que el peso está apreciado en un 39% con respecto al tipo de cambio real multilateral promedio desde 1997; un 43% en comparación con el promedio desde 1980; y un 48% con respecto al promedio desde 1960.

En un reporte para sus clientes, Fernando Izzo, de ABC Mercado de cambios, apuntó contra la política monetaria: "El dólar mayorista bajó contra el peso en el mercado único y libre de cambios debido a los juegos financieros que alientan desde el BCRA y a las ventajas en los precios de ingreso al sistema de inversiones, para suscribir Letes desde 88 días hasta 375 días a una tasa en dólares desde 2,6% hasta el 3,35%". Y explicó que el ente monetario paga a los suscriptores de las Letes que se licitan hoy un dólar de $15,33 –el cambio de referencia que el BCRA fijó ayer en la Comunicación 3500– más la tasa acordada. "Como negocio financiero para los que quieren invertir en Letes no hay nada mejor, pero esta caída del dólar contra el peso se acentuó al conocerse el cambio de referencia citado, ya que a las 14:30 horas el mercado operaba el contado a $15,29 y se derrumbó a $15,20 como el más bajo registrado, en sólo un par de minutos", agregó Izzo.

A pesar de los fuertes ingresos de dólares desde el exterior, el monto total operado ayer fue de u$s 368,053 millones en el segmento de contado, lo que significó un 20% menos que lo registrado el viernes pasado. En los mercados de futuros MAE y Rofex se negociaron u$s 393 millones y u$s 362 millones, respectivamente. En Rofex, el 30% de lo operado fue en renovación de abril, a $15,40, a mayo, a $15,65, con una tasa implícita de 20,75%.