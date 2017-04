El mercado palpita una decisión de tasa difícil para el Banco Central

El Banco Central (BCRA) fijará esta tarde su tasa de referencia de la política monetaria, que lleva 19 semanas en 24,75%. Con datos observados altos, expectativas de inflación en alza y recientes movimientos oficiales para alzar las tasas de Lebac por encima del propio "corredor de pases" con el que se conduce el régimen de metas de inflación, la expectativa es grande por ver si a la entidad no le tiembla el pulso a la hora de decidir una suba que puede lastrar la recuperación. Pero a horas de la decisión, las aguas se dividieron entre los operadores por una fuerte baja del dólar que hace temer un efecto muy grande en la actividad en caso de una suba de la tasa de referencia. Hoy Indec publica inflación de marzo.

En todo marzo y hasta el 6 de abril, último dato oficial, el BCRA aspiró $ 118.544 millones a través de la venta de Lebac en el mercado secundario. Así elevó las tasas de esos papeles de cerca del 21,5% al 23,25% actual. Si se parte de la base de que los pases pasivos, el "piso del corredor de pases", pagan 24% nominal y se les aplica Ingresos Brutos, los bancos perciben en realidad menos tasa por el instrumento de política monetaria que por las Lebac.

"No es una semana fácil para predecir. Si uno lo piensa desde la tasa de Lebac, como los pases pagan Ingresos Brutos que los hace rendir menos, debería eventualmente convalidar una suba en la tasa de pases. Además, el BCRA está en un momento en que quiere construir reputación, yo estoy más volcado hacia una suba de tasas o, al menos, a una reducción del corredor de pases que suba la tasa", dijo Hernán García, economista jefe del Banco Galicia.

"Por otro lado no podemos descuidar lo que pasó con el tipo de cambio, que volvió a niveles de noviembre del año pasado. Incluso el peso se desacopló del real brasileño, que es la primera moneda a mirar. Me sigo inclinando por una suba, pero el dólar está en el radar aún cuando no sea un objetivo de tu política", agregó García.

Las dudas respecto a que el dólar barato pudiera abortar una suba de tasa abundaban ayer en mesas, a pesar de que el titular del BCRA no se cansa de sostener que no persigue objetivo alguno de tipo de cambio. El dólar mayorista se desplomó 13 centavos ayer en el mercado mayorista, con lo cual volvió a niveles de noviembre del año pasado (ver página 1).

"Con un spot en $ 15,21 no puede subir la tasa, seria una locura, es un mercado muy volátil", dijeron desde la mesa de una entidad extranjera. "Pero antes de esto parecía razonable que la suba, para alinear lo que estuvo haciendo en el mercado secundario de Lebac.

Las opiniones son distintas en cada entidad. Una posibilidad que analizan es la de una suba de la tasa de pases pasivos sin subir la tasa de referencia, es decir, un achicamiento del corredor de pases: así como el pasivo está en 24%, el pase activo al que el BCRA otorga liquidez está en 25,5%; acortando la distancia entre piso y techo se subiría la tasa de pases pasivos aunque la de referencia permanecería estable.

"Nosotros estamos viendo que la deja estable, aunque sabemos el mercado está dividido entre que la deja y la sube. Pensamos que no están dadas las condiciones para un cambio, porque una suba de tasa sería una señal demasiado fuerte. Me decían hoy en la mesa que una alternativa era achicar el corredor de tasas", dijo un economista de una entidad extranjera, que ve costos para su escenario base: que el BCRA quede lejos de su meta de inflación de este año, de entre el 12% y el 17%. "No descartamos que alcance la meta, pero creemos que las posibilidades son bajas. Esperamos que en algún momento antes de fin de año el BCRA las cambie, otros países lo hicieron", dijo.

En otro banco de capital extranjero ayer tampoco esperaban una suba de tasa. "Mañana sale el índice de inflación, nuestra perspectiva es que salga entre 2,1% y 2,3%, con lo cual no vemos que haya cambios importantes en la visión del mercado respecto de las expectativas de inflación", dijeron a El Cronista.

Por último, en un informe de FyE Consult que lleva la firma del economista Hernán Hirsch ayer esperaban un alza en la tasa de referencia. "Nuestra impresión es que el BCRA: 1. Dispondrá mañana una suba en la tasa de Pase a 7 días de 50 a 100 puntos básicos a entre 25,25 y 25,75%. 2. Continuará interviniendo en el mercado secundario de Lebac, manteniendo (...). 3. Ajustará la tasa de interés de mercado primario en la próxima licitación del 19 de abril", dijo el reporte.