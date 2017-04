Eugenio Zaffaroni: “No todos los violadores son psicópatas sexuales”

El juez Eugenio Zaffaroni rechazó que todos los violadores sean psicópatas sexuales y reincidentes, luego del hallazgo del cuerpo de Micaela García y la detención de su presunto asesino, Sebastián Wagner, que había sido liberado por el juez Carlos Rossi a pesar de estar condenado por dos violaciones y de pericias que supuestamente desaconsejaban su libertad.

“No todos los violadores tienden a reincidir. Algunos tienen una psicopatía sexual, no todos. No se puede generalizar. Hay que hacer exámenes periciales serios”, comentó en diálogo con Radio Con Vos.

Y agregó: “Todos son delincuentes y deben tener una pena. Sólo algunos son psicópatas y hay que tener cuidado con ellos. A esos hay que mantenerlos adentro hasta que cumplan la pena.”

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia apuntó contra el diputado del Frente Renovador (FR) Sergio Massa, ganador de las elecciones legislativas 2013, a quien acusó de haber sepultado el proyecto de reforma del código penal que impulsaba el kirchnerista.

“Si hubiese estado vigente nuestro proyecto de reforma del código penal de hace tres años, esto no hubiera pasado. El proyecto no quedó vigente por un señor que se aprovechó de las circunstancias para instalarse políticamente. Me refiero a Sergio Massa”, señaló.

En ese sentido, Zaffaroni opinó que el mero transcurso de los años frena la reincidencia de los violadores debido a que “pierden potencia sexual”.

“No se puede jugar con estas cosas, cuando hay vidas humanas de por medio. Si se trata de un psicópata sexual, es complicado controlar una psicopatía. Con los años pierde potencia sexual y no puede reincidir. Si es psicópata o no, hay que hacer los exámenes”, afirmó.