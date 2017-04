Por separado, la oposición pidió una sesión especial tras represión a docentes

Diputados de bloques opositores repudiaron esta tarde la “represión policial” a docentes que intentaban montar una carpa blanca en las inmediaciones del Congreso, y exigieron convocar a una sesión especial para tratar proyectos vinculados con la educación.

La expresión de repudio se canalizó a través de una conferencia de prensa a la que concurrieron diputados del Frente para la Victoria, Frente de Izquierda y algunos monobloques, mientras que las bancadas de la oposición más moderadas como el Frente Renovador, el bloque Justicialista, el Partido Socialista, Libres del Sur y el Peronismo para la Victoria se excusaron de participar.

“Hacemos pública nuestra solidaridad con los maestros que fueron duramente castigados. Escuchamos explicaciones insólitas. Dijeron que actuaron de esa forma por temor a que la estructura tubular ocasionara algún perjuicio físico a los docentes. El perjuicio físico lo generó el accionar policial”, arremetió el jefe de bloque del FpV-PJ, Héctor Recalde.

“Este es el diálogo del Gobierno con los trabajadores”, se quejó el diputado kirchnerista, al exhibir junto a sus colegas fotografías en alta resolución de los incidentes acontecidos en la noche del domingo en la plaza del Congreso, que terminaron con heridos y detenidos.

Más temprano, el bloque de diputados del Frente Renovador reclamó convocar a una sesión especial para la semana próxima con el fin de tratar un proyecto de ley que apunta a la “conformación de una mesa de diálogo” entre gremios docentes y el Gobierno nacional para encontrar una salida al conflicto salarial.

Además, presentaron una nota para pedir que el martes próximo se reúna la comisión de Educación, presidida por el radical José Riccardo, a fin de dictaminar a favor de esa iniciativa.

“La paritaria es anual. Lo que ha querido la ley de Financiamiento es homogeneizar un piso salarial. Yo no tengo dudas de que los docentes tienen razón. Está comprobado que el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales han resuelto mandar a que cada docente se la rebusque en la paritaria provincial”, señaló la jefa de la bancada del Frente Renovador, Graciela Camaño.

“En Nación y en Buenos Aires se hizo con la idea de la especulación y la confrontación. Es el mismo esquema de hacer política del kirchnerismo. Cristina dijo vamos por todo. Macri dice que dialogan, pero en los hechos no dialoga. Nosotros planteamos que no tiene que haber confrontación. Ayer no había ningún motivo para que se apalee a los maestros. En la plaza del Congreso han habido cientos de carpas. Semejante represión no correspondía, más allá de si había o no habilitación”, indicó.