Reparación: más adhesión entre los jubilados que cobran menos

El grupo de jubilados que cobra entre una mínima y una mínima y media es el que más reajustes de Reparación Histórica tiene tramitadas, con 42,86% del total.

La cantidad de reajustes va disminuyendo a medida que se sube en la escala jubilatoria. Se debe a que los beneficiarios que menos cobran son los que mayor proporción accedieron al modo abreviado del acuerdo y son los que menos incentivos tienen a iniciar un juicio.



En el rango de $ 6349,85 y $ 9524,67 existen unas 417.542 adhesiones de jubilados sin causas y 4897 con causas, de acuerdo con lo informado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Congreso.



Le sigue el grupo que cobra entre $ 9524,67 y $ 12.699,7, con 195.439 trámites sin causas y 5289 con causas (20,37%). Luego los que cobran entre $ 12.699,7 y $ 19.049,55, con 132.866 sin causas y 6398 con causas (14,13%). Antes, los que menos cobran, hasta $ 6349,85, con 125.793 sin causas y 331 con causas (12,8%).



Al tope de la escala, los que cobran entre $ 19.049,55 y $ 31.749,25 pesos, con 70.799 con causas y 4651 sin causas (7,6%) y los que cobran más $ 31.749,25, con 19.802 sin causas y 1779 con causas (2,2%).



Según la misma fuente, se abonaron reajustes a 894.668 jubilados a enero pasado. Entre ellos, 481.555 fueron aceptados por los titulares y 20.169 fueron presentados en la Justicia para homologarse.



La mayor adhesión en los grupos que menos cobran también surge de que ellos constituyen la mayor proporción de jubilados sobre el total.



"Esto se profundiza porque se trata de haberes que aún, si aumentaran en un 100%, podrían no siempre justificar iniciar un reclamo judicial. En la otra vereda, los jubilados con haberes altos se muestran más interesados en iniciar reclamos judiciales, porque su condición económica les permite asumir los costos de un juicio y porque la mejora que se podría obtener a través del mismo resulta importante", dijo Laura Giménez, abogada del estudio Sobral-Troccoli.



El fenómeno se observa en que la mayoría de los acuerdos iniciados corresponde a jubilados que no habían iniciado juicios: de los acuerdos aceptados, 22.536 son de los beneficiarios que estaban en litigio.



Además, los jubilados que cobran los haberes más bajos "han accedido a alguno de los modos abreviados de aceptar el acuerdo. Un buen número de jubilados comenzó a cobrar sus ajustes en forma automática, y los otros han podido aceptar online sin necesidad de esperar a la homologación judicial para comenzar a cobrar la mejora", agregó Giménez.



Estos son los jubilados que no hubieran iniciado juicio y cuyo haber reajustado sea inferior a dos y media veces el haber mínimo garantizado. Que además tengan cumplidos más de 75 años o padezcan una enfermedad grave o el incremento del haber no supere el 30% del haber mínimo.



Además, los jubilados que cobran haberes altos presentan un menor ratio de aceptación por la mayor actualización que podrían obtener con un juicio. "Puede deberse a que tengan juicios avanzados y esperen cobrar un retroactivo importante, pero principalmente se debe (para los jubilados a partir de 1994) a que la inconveniencia de aceptar un ajuste por los métodos de la ley, en contraposición al índice de Elliff (el ISBIC), se vuelve más patente en haberes mayores", explicó Giménez.