Por el blanqueo, Argentina bajó 50 puntos básicos su costo de fondeo en 15 días

Gracias al dinero del blanqueo, Argentina logró bajar 50 puntos su tasa de financiamiento en menos de un mes.



El 22 de marzo el Bonar 24 rendía 5,16%, cayó a 4,85% el 31 de marzo y a 4,69% el viernes pasado.



El Bonar 20 pasó de 4,58% el 22 de marzo a 4,17% hoy, mientras el Discount 33, que rendía 7,49% el 22 de marzo, hoy da 7,21%.



Le Lete que se licita hoy también bajó su TIR al 2,6% en 88 días y a 2,9% en 179 días, mientras el 3 de abril rendían 2,65% y 2,95%, respectivamente.

En el caso de la letra a 88 días, en el mercado aseguran que le sobra tasa para bajar, ya que el índice de prorrateo (porcentaje que se le permite invertir a cada inversor en relación al monto que desea) fue menor al 20%. O sea, quien licitó para comprar u$s 10.000, le otorgaron menos de u$s 2000.

Para comparar, el 26 de enero, la Lete a 77 días rendía 3% y la tasa de prorrateo fue del 84%, por lo que los inversores que querían comprar por u$s 10.000, pudieron hacerlo por u$s 8400.

La ventaja adicional de la Lete es que se puede entrar con pesos a una cotización de $ 15,37, contra $ 15,68 que cerró el dólar minorista. Por lo tanto, es una forma de comprar divisas más barata y, además, obtener una renta. La reducción de la tasa de la Lete provoca una caída en toda la curva de bonos, ya que no hay oferta suficiente para semejante demanda.



"La mayoría de la gente cree que habiendo pagado la multa del blanqueo ya pagó los impuestos a las ganancias y bienes personales del 2016, pero no es así, y nueve de cada diez todavía no fueron informados por sus contadores de cuánto deberán pagar.



Una vez que se enteren, descontamos que subirá el precio de los bonos y bajará más la tasa, ya que son bonos exentos de impuestos para todo residente fiscal argentino", advierte Mariano Sardáns, CEO de FDI.



A su entender, se viene una caída brutal de las tasas de financiación del gobierno gracias al blanqueo.



Lo cierto es que la gran demanda de los bonos está por venir: será cuando los inversores se enteres de cuánto tendrán que pagar de impuestos o, mejor dicho, de cuánto se ahorrarían si invirtieran en bonos soberanos. De ahí que gran parte de la reducción del déficit fiscal vendrá por la reducción de la tasa de financiación del Gobierno, que ya se está produciendo.



A su vez, el Gobierno anunció dos nuevos bonos, uno con vencimiento en 2025 y otro en 2037, plazos que por ahora estaban vacíos y son considerados buenas opciones para diversificar en la curva de emisiones disponibles. En tanto, la Lete es el instrumento ideal para quien debuta en el mercado bursátil.





Además, una Lete que paga el 3% anual sería equivalente a un bono del exterior que pague el 5,11% (al descontarle el 35% de ganancias y el 0,5% de bienes personales); sin embargo, esta tasa no la paga ni siquiera un bono calificación BBB a 20 años de plazo.

De ahí que los residentes fiscales argentinos empezaron a volcarse masivamente por este instrumento de cortísimo plazo con el dinero blanqueado. Para Alejo Costa, economista jefe de Puente, "las tasas de corto van a bajar porque la liquidez en dólares, por lo que queda de depósitos del sinceramiento, es alta"