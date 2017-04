Córdoba y la Nación lograron acuerdo en la disputa por la coparticipación del IVA

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ministro de Haciendo Osvaldo Giordano fueron recibidos el viernes en Buenos Aires por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El encuentro fue para conversar sobre el reclamo que le había realizado la provincia, vía una carta, sobre la recaudación del IVA y la forma en la que la administración central lo estaba liquidando sin previa consulta con las provincias.



"Nos fue bien. Le explicamos al ministro Dujovne que no estamos en contra de devolver lo que corresponda sino en no haberlo comunicado de manera de dar previsibilidad. Quedamos que en el futuro se mantendrá una mejor comunicación", explicó Giordano en diálogo con El Cronista.



Además, Schiaretti y Giordano se llevaron de la explicación del ministro Dujovne la certeza que "en abril quedarían saldadas todas las deudas" y volvería el flujo de dinero a la normalidad.



La discusión se había generado porque la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) comenzó a pagar una deuda de adelantos de exportaciones y no lo acordó con las provincias.



Esta se observó durante el primer trimestre donde se llegó a triplicar el promedio de $ 2593 millones mensuales que se pagaba por este concepto en 2016.



En ese contexto, Schiaretti dijo que para las finanzas de su provincia "lo que viene más bajo es la coparticipación" y detalló que "los primeros tres meses el aumento fue del 22,67% contra una inflación del 35,6%".



El gobernador cordobés no sólo le envió una carta a Dujovne, sino que también había presentado una queja en el Consejo Federal de Impuestos (CFI). Desde el Ejecutivo habían adelantado a este diario que sabía que el tema estaba en estudio en el CFI y que iban a "respetar lo que expida" el órgano de contralor.