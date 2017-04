Furor por Rock in Rio: entradas de algunos shows se agotaron en una hora

La próxima edición del tradicional festival de música se desarrollará los días 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24 de septiembre en una "Ciudad del Rock" que será construida en el Parque Olímpico, el escenario que en agosto pasado acogió los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



Cada fecha tendrá siete conciertos monumentales encabezados por Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses, The Who e Red Hot Chili Peppers.



Las entradas comenzaron a venderse el viernes pasado y según informaron los organizadores, las de los shows de Maroon 5 (16 de septiembre) y Red Hot Chili Peppers (24 de septiembre) se agotaron en una hora.



Tampoco quedan ya ingresos para los conciertos de los Guns N’ Roses y The Who, que se presentarán en la capital carioca el 23 de septiembre junto con Incubus y la banda de rock brasileña Titas.



Los principales artistas del evento día por día (hay muchos más) son los siguientes: el 15 de septiembre van Lady Gaga, 5 Seconds of Summer, y Pet Shop Boys; el 16 de septiembre tendrá a Maroon 5, Fergie, y Skank; el 17 de septiembre se presentan Justin Timberlake, Alicia Keys, Frejat y Nile Rodgers & Chic, el 21 de septiembre será la oportunidad de ver a Aerosmith, Def Leppard, Fall Out Boy, Alice Cooper, The Kills, y The Pretty Reckless; el 22 de septiembre llegan Bon Jovi, Alter Bridge, y Tears for Fears; el 23 de septiembre tocan The Who, Guns N’ Roses, e Incubus, más CeeLo Green; y cierran el 24 de septiembre Red Hot Chili Peppers, The Offspring, 30 Seconds to Mars y Capital Inicial.



Cada entrada para una de las siete noches del festival tiene un precio de 435 reales (alrededor de u$s 140), prácticamente la mitad del salario mínimo legal de Brasil.



Por otra parte es muy factible que buena parte de estos shows "bajen" hasta la Argentina. De hecho ya están confirmados The Who, 30 Seconds to Mars y Aerosmith.

Entradas para la Argentina

En tanto, StubHub, una de las web de venta de entradas más importantes del mundo, propiedad de eBay, y que acaba de incoporar a Ticketbis, anunció un acuerdo que la convierte en la plataforma autorizada para la venta internacional de entradas de la edición 18 del Festival Rock in Rio. "Vamos a ofrecer a usuarios de todo el mundo una fórmula innovadora, de fácil uso y muy segura para comprar sus entradas y asistir a uno de los festivales de música más dinámicos del mundo -dijo Ricardo Noryo, director de partnerships StubHub en América Latina-. Desde la edición de 2013 de Rock in Rio, hemos visto cómo la venta de entradas desde el extranjero para eventos celebrados en Brasil se ha duplicado y, por lo tanto, es probable que la próxima edición de este importante festival se convierta en la más global hasta la fecha" afirmó.Los interesados argentinos en asistir al evento pueden comprar las entradas en StubHub.com.ar, así como a través de todos los portales internacionales de StubHub.Organizado por el empresario brasileño Roberto Medina, desde el histórico debut en el año 1985 (se realizó entre el 11 y 20 de enero) que tuvo en la inolvidable presentación de Queen su máximo climax, Rock in Rio ya cuenta en su haber con 17 ediciones, 101 días y 1604 shows musicales. Con los años, más de 8,5 millones de personas pasaron por las diferentes "Cidades de rock", que incluyen sedes como Lisboa, Madrid, y últimamente Las Vegas.