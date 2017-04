Palmeiras y River, favoritos de los apostadores para la Libertadores

Entre el martes y el jueves se jugará la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que cuenta con seis equipos argentinos entre los participantes: River Plate, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Lanús, Atlético Tucumán y Godoy Cruz. De estos el que más chances tiene de coronarse campeón según los apostadores, y cuando aún faltan muchos partidos por jugarse, es el conjunto de Marcelo Gallardo, que aparece segundo entre las preferencias detrás del Palmeiras (6,50) ya que está pagando 8,50 por unidad apostada.



Después aparecen Estudiantes y Lanús en el onceavo puesto con 23,00 por apuesta; Godoy Cruz en el puesto 14 con 29,00; Atlético Tucumán en el puesto 17 con 31,00; y finalmente muy lejos San Lorenzo en el puesto 27 con 81,00.



Detrás de River se ubican prácticamente todos clubes brasileños, ya que en el tercer lugar aparece el Atletico Mineiro (9,50), seguido de Flamengo (10,00); Santos (11,00); Gremio (13,00); Atletico Paranaense (17,00); el actual campeón Atletico Nacional de Colombia (19,00) Chapecoense (21,00) y Botafogo (23,00). La información es elaborada por el sitio iApuestas que releva datos de varias empresas de apuestas online y saca un promedio.

La fecha

Llega la tecnología

Este martes se jugarán los partidos entre Wilstermann y Atlético Tucumán (19.30 hs); Libertad-Godoy Cruz (19.30 hs); Estudiantes de La Plata-Barcelona SC (21 hs); y Gremio-Iquique (21.45 hs).El miércoles será el turno de Guaraní-Zamora (19.30 hs); Universidad Católica-San Lorenzo (21 hs); Palmeiras-Peñarol (21.45 hs); Flamengo-Atlético Paranaense (21.45 hs). Y el jueves se enfrentarán Emelec- Independiente de Medellín (19.30 hs); River Plate-Melgar (21 hs); Atlético Mineiro-Sport Boys (21.45 hs) y Atlético Nacional-Botafogo (21.45 hs)Durante un congreso de FIFA en Portugal, el Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, señaló que han propuesto que el arbitraje tenga la ayuda de la tecnología en la Copa Libertadores a partir de los encuentros de cuartos de final."Estamos haciendo una inversión muy grande en Conmebol estamos haciendo un centro de tecnología para los árbitros, esto está en plena marcha y de hecho estamos proponiendo que en nuestro campeonato de la Copa Libertadores Bridgstone, desde cuartos de final, tengamos Video Assistance para el referee, y que también tengamos el Hawk-Eye (ojo de halcón), porque creemos que en la medida de que le demos asistencia, vamos a tener innovación, vamos a tener credibilidad y creo que eso hace bien al juego", resaltó Domínguez.Al profundizar sobre darle mejoras al fútbol, indicó "quiero hacer énfasis en esta palabra, creo que nada hay en el mundo más integrador, que una pelota rodando, una pelota rodando hace que las personas se unan, se junten, una se le pasa al otro".La cita, organizada por la Federación Portuguesa, contó también entre sus oradores a nombres como el del presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina.A pesar de todas las novedades, los premios económicos no van a modificarse, algo que llama la atención teniendo en cuenta los anuncios de la federación de mejorar este respecto. De momento, el campeón volverá a ganar u$s 3.000.000 de dólares y el finalista u$s 1.500.000.