El ataque de Estados Unidos en Siria afecta a los mercados

Las bolsas tanto en Europa como en Asia cotizan en baja, mientras los inversores buscaban activos seguros después de que Estados Unidos lanzó misiles crucero contra una base aérea en Siria, lo que aumenta el riesgo de un choque con Rusia e Irán.

El índice FTSE-100 de la bolsa de Londres perdía 0,13%, el Dax de Francfort 0,46% y el CAC 40 de París 0,33%. Por su parte, el Ibex 35 de Madrid registraba una pérdida de 0,46%.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los ataques del jueves contra una base aérea controlada por las fuerzas del presidente sirio, Bashar al-Assad, en represalia por un ataque químico lanzado desde esa base el martes, que causó la muerte de al menos 70 personas.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo que el ataque casi destruyó la base aérea cerca de Homs, y el gobernador de la ciudad dijo que dejó cinco muertos y siete heridos.

Según la opinión del analista de CMC Markets in Londres, Michael Hewson, analista de CMC Markets in Londres, “la acción agrega una complejidad a la geopolítica que no existía antes, dado el apoyo de Rusia a Siria y las promesas pre-electorales de Trump sobre tratar de reparar las relaciones con (el presidente ruso Vladimir) Putin”.

El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón caía un 0,4% luego de retroceder más temprano un 0,85%, a un mínimo en dos semanas y media. En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió un 0,4%.

El índice dólar, que sigue el desempeño de la moneda estadounidense contra una canasta de seis divisas importantes, se afirmaba a 100,63. Frente a la moneda japonesa, el dólar moderaba sus pérdidas a 110,635 yenes. El euro cotizaba a 1,0651 dólares.

En los mercados de materias primas, el oro al contado agregaba un 1,2%, a 1.262,46 dólares la onza, después de trepar más temprano a su nivel más alto desde el 10 de noviembre.

Los futuros del petróleo en Estados Unidos subían un 1,6%, a 52,50 dólares por barril, y el crudo Brent de Londres sumaba un 1,4% a 55,66 dólares por barril.