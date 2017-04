"Este año va a ser histórico de créditos a la Argentina desde el BID"

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, se mostró optimista sobre el rumbo de la economía local. Identificó que influirán dos razones: que Brasil tocó fondo y que la Argentina se empieza a ver que va a tener mejor desempeño este año. Así lo aseguró en diálogo con algunos periodistas ayer en un pasillo del Hotel Hilton, donde se lleva a cabo hasta hoy el Foro Económico Mundial (WEF) para América latina.

–¿Cómo ve la evolución de la economía argentina?

–En los dos últimos años en la argentina estaba castigada por la contracción en Brasil y ciertamente el ajuste en el propio país. Este año la región debe crecer en torno a 1,5% y de pronto llegar a 2%. Fundamentalmente Brasil tocó fondo y en la Argentina se empieza a ver que va a tener mejor desempeño este año. La economía no es una ciencia exacta; es el conjunto de medidas que se tienen que ir haciendo sobre la base de construcción de confianza.

–¿Por qué Brasil tocó fondo?

–No va a tener contracción. En los dos últimos años, su economía se contrajo casi 3,5%. De manera que pasar de ese recorte a estar en una expansión o en torno a cero es importante. Una economía de ese tamaño le está sacando mucho crecimiento a la región, y a la Argentina principalmente.

–¿Por qué no disminuye el riesgo país argentino?

–Acaba de salir la decisión muy importante de las calificadoras de riesgo de subir la nota de la Argentina. Cuando arrancó el gobierno de Macri, por cada dólar que le prestábamos a la Argentina teníamos que reservar algo así como u$s 1,10 contra nuestro balance. Eso nos quitaba la capacidad de préstamo para el país y nos llevó a reducir lo que históricamente le prestábamos, en torno a u$s 1000 millones, a estar en u$s 600 millones.

–¿De qué monto van a ser los préstamos en 2017?

–Vamos a prestarle a la Argentina u$s 2100 millones, sólo de la parte pública. Va a ser el año histórico de créditos a la Argentina. Es la mejor manera de mostrar la confianza que el banco tiene a este país.

–¿Le preocupa que la apertura de la cuenta capital y el endeudamiento?

–Ustedes hicieron una amnistía tributaria por arriba de los u$s 100.000 millones.

–Pero poco de eso está en la Argentina...

–Es cierto, pero ya forma parte de la base gravable del país. No es algo menor. En caja es verdad que no es tanto.

–¿No es insostenible la dinámica de deuda?

–El país tiene espacio para endeudarse. Venía de un nivel de deuda sobre producto muy bajo. Esto obviamente significaba que tenía que endeudarse un poco más.