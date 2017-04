Una ex funcionaria K, más complicada

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Angelina Abbona, ex procuradora del Tesoro, por realizar una presentación judicial a favor de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa AMIA, lo que resultaba incompatible con sus funciones.

La resolución judicial fue confirmada ayer por el Centro de Información Judicial, donde se indica que los magistrados de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, resolvieron confirmar el procesamiento de Abbona.

El caso se inició por una denuncia del fiscal general Germán Moldes: según la acusación, se emplearon recursos de la Procuración del Tesoro para una presentación que efectuaron el 13 de febrero de 2015 ante un juzgado federal en la causa en la cual el fiscal Alberto Nisman acusaba a la ex Jefa de Estado de encubrir a los iraníes implicados en el atentado a la AMIA.