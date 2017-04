"Lousteau hoy no es mi tema; mi foco es la gestión. Él decidió dejar el gobierno"

Que se equivocó en el timing, que no contempló las formas, que privilegió su proyecto personal, que traicionó un compromiso... Mientras la cúpula de Cambiemos sigue por lo bajo mascullando bronca y perplejidad luego de la sorpresiva renuncia de Martín Lousteau a la embajada argentina en Washington -nada menos que a pocas semanas de la reunión Macri-Trump en la Casa Blanca-, Horacio Rodríguez Larreta se mantiene fiel a su estilo de no hacer olas. En un mano a mano con 3Días, el jefe de gobierno de la Ciudad patea para adelante cualquier definición electoral y posterga la crucial decisión de habilitar o no las PASO en el distrito porteño, como reclama Lousteau para competir en octubre.



¿Te sorprendió su renuncia?

- La verdad que había hablado con él hace un mes y medio... después no volví a hablar...



Convengamos que no eligió el momento más oportuno para dejar vacante la embajada en Washington...

- Es una decisión de él, él decidió dejar el gobierno de Macri... La renuncia es a Macri.



También confirmó que va a competir en las elecciones de octubre y te pasa la pelota a vos cuando avisa que lo va a hacer por dentro o por fuera de Cambiemos, que es una decisión que depende del PRO Capital habilitar las PASO...

- La verdad que hoy no es tema para mí, estamos presentando el Sistema Integral de Seguridad, los temas que hoy a mí me preocupan son los temas que le preocupan a la gente en la calle. Hoy la seguridad es la principal preocupación, estamos haciendo un esfuerzo enorme para sacar policías a la calle, entrenarlos más, que tengan tecnologías, tenemos obras por todos lados... Mi foco está cien por ciento ahí.



Venís diciendo que la estrategia de Cambiemos en el resto del país no es la de Capital...

- No he hablado del tema, lo que dije es que la elección en Capital fue antes de la existencia de Cambiemos, pero también dije que mi preocupación pasa por la gestión en la Ciudad. Tengo tanto trabajo en marcha que hoy toda mi energía está ahí.



¿No está definido si van a habilitar internas en el distrito Capital?

- No es que no está definido, hoy no es tema.



También hubo sorpresa en Cambiemos por el espaldarazo que recibió el Gobierno en la marcha del sábado. ¿No la esperaban?

- La marcha del sábado fue una expresión de apoyo al cambio, de apoyo a la República, de apoyo a la democracia. Fue genuina. Nosotros no participamos de la convocatoria ni la alentamos, es maravilloso ver cómo la gente defiende los valores. En definitiva, el mensaje es: "Dénle para adelante con el cambio". Ratificaron lo que votaron hace un año y algo.



Ahora, ¿no es prematuro pensar que esa plaza llena se va a traducir necesariamente en votos en octubre?

- Yo creo que las manifestaciones, ni unas ni otras se traducen en votos, pero no dejan de ser un lindo gesto de apoyo de la gente. Tenemos claro que la gente que fue el otro día son nuestros mandantes, nosotros trabajamos para ellos, es una actitud muy de cercanía que nosotros tenemos... los famosos timbreos, yo hago reuniones con vecinos tres veces por semana en la Ciudad, me ven todo el tiempo caminando, recorriendo la Ciudad.



Pero también quedó expuesto que el Gobierno no ha hecho mucho para cumplir la promesa de trabajar por "la unión de los argentinos" como prometió Macri cuando llegó al poder.

- Tenemos un Presidente que se reune con todos los gobernadores como no había pasado en 10 años, independientemente del partido que sean, se reunió con los jefes de los bloques opositores, el Congreso volvió a funcionar, hay leyes que el Gobierno impulsa y otras que impulsa la oposición, creo que se volvió a abrir un dialogo democrático, un Presidente que ofrece conferencias de prensa, que no ataca a los periodistas...



La sociedad de todos modos sigue dividida. La marcha del 24 de marzo -que pareció más una marcha contra Macri que por la Memoria- y la del sábado pasado son dos expresiones de la grieta.

- No sé si sigue dividida... tampoco diría que la marcha... la marcha no sé si es la expresión de la sociedad, vos tenés un montón de gente en todo el país que votó a los gobernadores y hoy el Gobierno habla con todos ellos, es un cambio enorme, eso no pasaba en la Argentina. Mauricio gobernó ocho años la Ciudad y no le atendían el teléfono. Eso no existe más, aún gente que piensa diferente. Los dirigentes serios lo reconocen, por ahí no los más radicalizados, gente que dice que al Gobierno le tiene que ir mal, que no tiene que terminar... No creo que esos sectores sean representativos de la gente, aún cuando te movilicen gente en la calle.



¿Qué se pone en juego en octubre? ¿Se plebiscita la gestión de Cambiemos u otra vez será una elección entre pasado y futuro?

- No, yo creo que a nivel nacional se vota la ratificación de un proceso de cambio que se inicio con la elección de 2015, yo veo a la gente ratificando su voluntad de cambio, estoy convencido de eso.



¿El Gobierno obtuvo los resultados esperados en estos 16 meses de gestión?

- Mirá, éramos conscientes de que la situación iba a ser complicada, con muchos años de desmanejo, de corrupción, de desidia, la infraesturcura, rutas rotas, los trenes como estaban, sabíamos que la situación era compleja, en algunos temas no se sabía porque no teníamos los instrumentos de medición, pero yo soy súper optimista. Estoy convencido de que estamos saliendo adelante, se ven los primeros síntomas que le llegan a alguna gente más que a otra, no hay duda. Soy consciente de que la gente ha tenido un año y unos meses difíciles en lo económico y social, pero estoy confiado en que estamos y vamos a salir adelante. En octubre la gente va a confirmar la voluntad de cambio.



¿El conflicto docente busca desestabilizar al Gobierno como piensan algunos en Cambiemos? Porque también hay un reclamo legítimo...

- Sí, pero cuando vos tenés un gremio docente, con Baradel a la cabeza, que te dice antes de sentarse en la reunión de paritaria que "pase lo que pase y me ofrezcan lo que me ofrezcan vamos al paro", está haciendo un paro que no es salarial, no sé si eso se llama desestabilizar... seguro que no construye. Con actitudes como esa, los chicos no tiene clase.



El paro coincidió con el Foro Económico en el que el Gobierno depositó expectactivas en su intento de seducir inversiones. ¿Ves una intencionalidad de complicarlo también en ese plano cuando lo que necesita es recuperar la confianza en que la Argentina funciona? ¿Desincentiva la inversión?

- Si hicieron el paro con la intencionalidad de complicar un espacio donde se promueven las inversiones en la Argentina están jugando en contra del país, no ya en contra de Macri. Si eso es cierto, es en contra de los argentinos. No sé si eligieron el día por eso ni tampoco alguien va a dejar de invertir en la Argentina, con las oportunidades que ofrece, porque hagan un paro. Yo en la Ciudad veo creciente inversión, hay obras por todos lados, hay mucha inversión pública, algunos se quejan de que hacemos muchas obras a la vez, y también se ve inversión privada.



¿Por qué viene demorando tanto el arranque de la economía?

- Creo que hay gente que lo percibe más y gente que lo percibe menos, la gente que vive en el interior, que está relacionada o vive alrededor del Agro, que trabaja en industrias relacionadas, que vende tractores, maquinaria agrícola...También hay otros que están tardando más, pero también es cierto que venimos de una situación catastrófica, estábamos yendo a una inflación que volaba, ni siquiera sabíamos donde estábamos parados porque habían destruido el Indec. Todo toma tiempo.

Diálogo y prevención

El jefe de gobierno porteño presentó esta semana el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad cuyo eje es el uso de nuevas tecnologías que aportarán información clave para un mayor control en la vía pública. "Estamos reclutando más policías, sacando más policías a la calle, compramos chalecos nuevos, cambiamos el teléfono para que estén todos conectados, estamos haciendo un montón de cosas que hacen a un sistema integral", cuenta Larreta. E insiste en que la seguridad es una de "prioridad" de su gobierno.¿Cómo va a actuar la Policía en el caso de los piquetes?-Sobre todo con los cortes chicos, ya estamos evitando muchos, ya sea a través del diálogo, de prevenir. Si la policía sabe que van a hacer un corte no los deja cortar, ya se está haciendo. Y después tenemos los cortes de las organizaciones sociales, donde primero siempre vamos a apelar al diálogo, a reducirlos. Hay algunas organizaciones que no quieren dialogar, que buscan la provocación, cuando los que cortan generan situaciones violentas, no lo vamos a permitir ni un minuto".