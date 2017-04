"Cristina es el pasado y dicen que el pasado en política no vuelve"

Nicolás Wiñazki acaba de cumplir 37 años y dedicó la mitad de su vida al periodismo. A partir de su participación en PPT (Canal 13) y Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) se convirtió en una de las figuras con mayor llegada a la audiencia. Hoy, se lo puede escuchar en Radio Mitre, ver en la pantalla de TN y leer en Clarín.

El periodista que inició o formó parte de algunas de las investigaciones por corrupción más resonantes, como el caso Ciccone, Hotesur o la ruta del dinero K, acaba de publicar su libro Fueron por todo. En él narra desde una noche "alocada" del ex vicepresidente Amado Boudou, hasta detalles sobre la fuga de los tres presos por el triple crimen de General Rodríguez. También, cuenta cómo terminó la relación de la ex Presidenta con su ministro Florencio Randazzo y cómo "el valijero" Leonardo Fariña y Néstor Kirchner se conocieron.

Wiñazki da a conocer el contenido de una carpeta hallada por empleados del Ministerio de Seguridad que da cuenta de que el fiscal Alberto Nisman y su familia fueron espiados; que se hizo una investigación sobre su muerte -paralela a la de la Justicia- y que el gobierno de Cristina Kirchner "caminó" la causa AMIA. El ex secretario de Seguridad Sergio Berni le confirmó a Wiñazki la existencia de esa carpeta, pero le dijo que pertenecía a su jefa, la ex ministra María Cecilia Rodríguez, "pero todo el mundo sabe que era subalterna de él", aclara el periodista. Y asegura que Berni dio la orden de que sea eliminada, pero esto no sucedió. Y asífue que llegó a sus manos. En una entrevista concedida a 3Días, el periodista habló sobre estos y otros temas.



Según la carpeta, el kirchnerismo siguió de cerca la causa AMIA y, una vez muerto Nisman, espió a su familia e investigó su muerte. ¿Por qué tanto interés?

-Incluso una vez muerto, lo determinará la Justicia. Y tenían interés antes, y esto es lo más importante, porque Nisman le había tomado declaración testimonial a un agente secreto de la Policía Federal, de nombre Pérez, alias Yossi, que le dice bajo juramento que estuvo 20 años infiltrado en la comunidad judía, que accedió a temas de seguridad de la AMIA, que entregó planos del edificio y que estaba seguro de que sus jefes usaron esa información para ayudar a quienes volaron la AMIA. En la declaración, dice que le contó su versión a la ministra Nilda Garré y que ella no hizo nada. Que lo ascendió, lo llevó al departamento central de la Policía y que él se sentía inseguro porque lo podía reconocer gente de la comunidad judía. Hubo ruido por este descubrimiento de Nisman, insisto con lo de Garré porque si sabía todo esto, debería haberlo denunciado o investigado. Y, según Yossi, no pasó, y Nisman se encargó de que entre al programa de protección de testigos.



Y qué dice sobre Arroyo Salgado

-Hay informes que eleva la custodia de Arroyo Salgado sobre sus movimientos -algo que no se puede hacer-, sobre lo que pensaba de Nisman y Lagomarsino. También, hay detalles de viajes de la familia de Nisman, se menciona al agente Stiuso, hay un entrecruce de llamados durante fin de semana en que Nisman aparece muerto; no está identificado quién lo hizo, pero hay llamados de teléfonos de la flota de la SIDE a inteligencia del Ejército, a miembros de la fuerza de seguridad. Y hay un recuadrito, muy llamativo, que dice que el llamado que Nisman le habría hecho a Lagomarsino para pedirle que vaya a verlo no se pudo determinar. Entiendo que después la Justicia sí pudo hacerlo, pero muestra cómo se hizo un trabajo paralelo al de la Justicia. También hay partes del expediente de la fiscal Fein. Según mis fuentes, Berni le dijo a alguien "eliminá esta carpeta", y no la eliminó. La carpeta es blanca, tiene un sticker que dice "Alberto Nisman" y da escalofríos.



¿Cómo se conocieron Fariña y Kirchner?

- Fariña cuenta en el libro que lo conoció porque tenía una empresa de leasing y, como Báez quería sacar unos camiones por leasing, va con un jefe a Santa Cruz. Ese día no lo conoce, porque uno de sus hijos se había fracturado. Y cuenta que todo el tiempo, en Austral Construcciones, hubo una persona que miró la escena sin decir nada. Esa persona era Osvaldo Sanfelice, que era socio de Máximo Kirchner, empleado de Cristóbal López y que estaba dentro de la empresa de Báez, como mandando. Y a Kirchner lo conoce en un partido de fútbol, en la chacra de Báez. Fariña dice que Kirchner llega vestido de traje, se pone un equipo de Racing y le llama la atención que se ponga botines y medias para mocasines. Cuando va perdiendo el partido, Kirchner se enoja, agarra la pelota y dice: "Ganamos, el Presidente soy yo". A partir de ahí, se profundiza la relación con Báez, porque lo asesora financieramente, y empieza la relación con Néstor, que la familia Kirchner nunca desmintió.



¿Por qué Báez no habla, como Fariña?

- Porque tiene miedo de que le pueda pasar algo a los hijos, me dice gente que lo conoce. Fariña declaró como arrepentido imputado colaborador en la causa. Eso significa que va a ser condenado, porque admite haber sido parte de la trama de la ruta del dinero K. Si se confirma que todo lo que dijo es verdad, su condena va a ser menor. Báez, en la última declaración en la Justicia por la causa Los Sauces, admitió su relación con Kirchner, con Cristina, los negocios. Tiene tanta bronca con ella que parece que hasta le cuesta decir su nombre.



¿Randazzo la mandó a tejer al crochet?

- Según mis fuentes, y esto no fue desmentido, Cristina le dice a Randazzo: "Tenés que ser mi candidato a gobernador porque Scioli nos va a cagar y tenemos que volver con vos". Ahí Randazzo, según la reconstrucción que hice del diálogo, le dice: "Vos no vas a volver, te vas a ir a tejer al crochet a El Calafate", que es un poco lo que piensa todo el peronismo en serio: que Cristina Kirchner es el pasado y el pasado dicen que en política no vuelve, y más si está recontra complicada en la Justicia. Es cierto que en algunos distritos las encuestas le dan bien, pero por lo que hablo con intendentes, preferirían que no sea candidata.



¿A Cambiemos le conviene que esté libre?

- Si Cambiemos está especulando institucionalmente con el Código Penal, me parece una irresponsabilidad. Me consta que hay asesores del Presidente que le dicen que le conviene polarizar la elección que viene con Cristina Kirchner como candidata. Pero que yo sepa, no hay operaciones en la Justicia para frenar una posible detención que, por ahora, no se vislumbra. Pero hay sectores del Gobierno que sí, que temen que vaya presa por alguna repercusión internacional que pueda tener el caso o porque no les convenga políticamente. Si piensan eso, sobre todo lo de la cuestión política, me parece una irresponsabilidad. Todos somos iguales ante la ley, aunque Cristina Kirchner haya dicho, "yo tengo los fueros del pueblo". Es una frase temible y absolutamente falsa.



Tras 12 años de kirchnerismo, ¿cómo es ejercer el periodismo con Cambiemos?

- No hay llamados de funcionarios. Critiqué e hice investigaciones que involucran al Gobierno. Siempre puede haber intercambio de opiniones, pero no hubo presiones. Acá gobernó gente que armó una ley para acallar al Grupo Clarín, esto fue admitido por uno de sus ideólogos, Gabriel Mariotto, que dijo que la ley de Medios estaba direccionada al Grupo Clarín. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían cosas para tapar. Y el periodismo las investigaba. No sólo Clarín, sino un montón de medios. Todos los periodistas sufrieron aprietes y el Estado se usó para atacar a testigos de casos de corrupción: Laura Muñoz; José Capdevila, testigo clave del Caso Ciccone que se tuvo que ir del país; Guillermo Reinwick, al que el socio de Núñez Carmona le dijo -según determinó la justicia- "si hablás, quemamos a tus hijos". Había una impunidad y un discurso muy violento contra las personas que investigaban lo que el Gobierno quería callar. Es un accionar que no demuestra inocencia. Si sos inocente, no actúas así.

Intencionalidad

En su libro, Wiñazki narra las idas y vueltas de Cristina Kirchner para no entregarle a Mauricio Macri los atributos del mando presidencial ni tomarle juramento. Para él, se trató de un intento para deslegitimar el gobierno de Macri desde el principio: "Me parece que Cristina sí quiere que Macri deje antes el poder". Y agrega un dato: "Los Kirchner nunca se lo entregaron a nadie. Asumieron en 1987 la intendencia de Río Gallegos y no dejaron el poder nunca más".También, menciona que figuras como Hebe de Bonafini, Luis D' Elía o Ricardo Forster expresaron su deseo de que Macri no finalice su mandato y "Cristina nunca jamás emitió un comunicado rechazando esa actitud 'destituyente', como diría Carta Abierta". Todo esto, pese a que, según los cálculos del periodista, el promedio de golpes de Estado que denunció el kirchnerismo fue de dos por año.