Uno de los mayores productores de oro de China compró la mitad de la mina Veladero

Barrick anunció formalmente que llegó a un Acuerdo de Cooperación Estratégica con el gigante minero chino Shandong Gold. El convenio fue difundido ayer por ambas compañías y consiste en tres etapas. La primera es la compra del 50% de la mina argentina Veladero, en San Juan, por u$s 960 millones. Luego, ambos conglomerados explorarán en conjunto el desarrollo de Pascua-Lama y por último Shandong evaluará oportunidades adicionales de negocio con Barrick que estarán centradas en esa zona conocida como Cinturón de Oro El Indio, en la frontera con Chile.

Como había anticipado El Cronista, este acuerdo fue iniciado por Barrick y Shandong hace un año, con una primera reunión entre los presidentes de ambas empresas, seguido de encuentros entre equipos interdisciplinarios que participaron en múltiples visitas conjuntas en las operaciones de las compañías en Argentina, Canadá, y China.



Veladero es una de las cinco minas principales de Barrick. Los últimos registros de la compañía demostraron reservas probables de oro de 6,7 millones de onzas, y había medido e indicado reservas de oro de 3,3 millones de onzas.

Se espera que la mina produzca una casi ilegible cifra de 770.000.830.000 onzas de oro este año, a valores de ventas de u$s 750 a u$s 800 por onza, que con costos todos los costos incluidos llegan hasta u$s 940 por onza.

Según trascendió del acuerdo, los fondos generados por la venta se usarán para reducir la deuda e invertir hasta que aumente el flujo de efectivo disponible por acción.

Hasta que se cumplan con todos los plazos formales y la operación este finalizada, lo que se espera suceda en junio, Veladero será supervisada por un directorio conjunto conformado por tres candidatos designados por cada empresa.



Shandong es uno de los mayores productores de oro de China, un país que a la vez es el mayor consumidor de ese metal del mundo. La firma ingresó a la Bolsa de Shanghai en 2003, y tiene una capitalización actual de mercado de aproximadamente u$s 9600 millones. El año pasado, produjo alrededor de 1,2 millones de onzas de oro.

El segundo tramo del acuerdo está centrado en Pascua Lama, ubicada a solo 10 kilómetros de Veladero, donde Shandong trabajará con Barrick para desarrollar en forma conjunta ese depósito. Para esto se prevé que la firma china incorpore un equipo de ingenieros en minería subterránea y especialistas en desarrollo de proyectos con el equipo de proyectos de Barrick.

Pero además, las compañías coincidieron en explorar oportunidades adicionales de inversión y desarrollo en el Cinturón El Indio, incluyendo el proyecto Alturas, adicionalmente a otras oportunidades de índole global. "Shandong es un socio ideal para ayudarnos a desbloquear la riqueza mineral inexplorada del Cinturón El Indio a largo plazo, mientras que hoy trabaja con nosotros para generar más valor de la mina Veladero", dijo John Thornton, presidente ejecutivo del directorio de Barrick. Mientras, Chen Yumin, presidente de Shandong, señaló que la meta de su compañía es "construir una relación a largo plazo con Barrick, y este acuerdo encapsula exactamente lo que queríamos alcanzar". Además, sostuvo que "estamos contentos por ingresar a la dinámica industria minera de Argentina en sociedad con Barrick en Veladero, al tiempo que exploramos otras oportunidades en uno de los más prometedores distritos del mundo".