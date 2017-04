El Gobierno licitará u$s 6000 millones en Letras y nuevos bonos en dólares a 8 y 20 años

El Gobierno nacional licitará la semana que viene cuatro series de Letras en dólares y dos nuevos bonos en dólares a tasa fija por un total de hasta u$s 6000 millones. Más allá de que la emisión de las Letes está prevista en el cronograma fijado a principio de año, los bonos será una prueba en el mercado de largo plazo: uno de los dos vence en el 2025 y el otro, recién en 20 años, en el 2037.

Según informó el Ministerio de Hacienda, el objetivo de las emisiones es refinanciar “parcialmente” las Letras del Tesoro y el Bonar X que vencen el 17 de abril.

Por el lado de las Letras en dólares, emitirá hasta u$s 500 millones a 88 días (vencimiento el 14 de julio), a un precio de u$s 993,77 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual del 2,60%; u$s 750 millones a 179 días (vencimiento el 13 de octubre) a un precio de u$s 985,98 por cada u$s 1000 nominales que representan una TNA del 2,90%; u$s 750 millones a 270 días (vencimiento el 12 de enero) a un precio de u$s 977,09 por cada USD 1000 nomnales que representan una tasa del 3,17%; y u$s 500 millones a 375 días (vencimiento el 27 de abril del 2018), a un precio de u$s 966,73 por cada u$s 1000 nominales que representan una TNA del 3,35%.

En cuanto a los bonos, el Gobierno licitará en total u$s 3500 millones con una tasa del 5,75% para el título a ocho años y del 7,625% para el que vence en 2037.

Sin embargo, a diferencia de la licitación de Letes –que es por suscripción-, la de bonos tiene un tramo competitivo, por lo que se determinará un precio de corte (valor por cada u$s 1000 nominales) que puede terminar implicando una tasa menor o mayor a la pautada.

La recepción de ofertas para ambos instrumentos comenzará a las 10 del lunes y finalizará a las 15 del martes.

La suscripción puede realizarse tanto en pesos como en dólares; la ventaja de hacerlo en pesos es que para la conversión se tomará la cotización del dólar mayorista (Comunicación “A” 3500 del Banco Central) del próximo lunes.