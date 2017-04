Qatar también quiere a Sampaoli para su selección y le ofrece una fortuna

Jorge Sampaoli es el director técnico del momento, o al menos así parece. Es que al supuesto interés del Barcelona, y la selecciones de Holanda y Argentina, ahora trascendió una propuesta para hacerse cargo del combinado de Qatar.

Según el diario madrileño Marca y la revista Doha Stadium, Sampaoli, actual entrenador de Sevilla, fue tentado por el rico país petrolero con un proyecto a largo plazo, con vistas al Mundial de 2022, en el que serán locales.

Además de la oferta económica, le habrían ofrecido un cuerpo técnico con catorce colaboradores, más un importante bonus en el caso de clasificar al equipo nacional para los Juegos Olímpicos y por superar la fase de grupos de la Copa. Todos pedidos que el técnico planteó en marzo del año pasado.

En ese entonces, El Mercurio de Chile, publicó las exigencias que el ex DT de "La Roja" presentó a los dirigentes del país árabe para "el buen funcionamiento de las actividades", donde sobresalen, entre otros aspectos, la preocupación por una variedad de tema que van desde "empleadas domésticas" y "mascotas", hasta "viáticos, pasajes, visas, familia, amistosos, salud, transporte, membresía en algún club y residencia".

El equipo de trabajo pensado en ese momento por Sampaoli incluía un ayudante, dos preparadores físicos, cuatro entrenadores auxiliares, un encargado de scouting , entrenador de arqueros y auxiliar para "maquetación de videos". Un administrativo y un taxista completaban el nutrido "team". El documento de trabajo también incluye un "integrante externo", que sería el ex Barcelona Xavi Hernández. En lo que respecta a las formas de pago, el plan del casildense avanza incluso en la propuesta para cobrar sus millonarias remuneraciones. Así, en el apartado "Cláusulas contractuales" se lee: "Pago: A la firma, 25% del contrato anual. El 75% restante (se cancela) en 12 pagos mensuales. Cobro del 1 al 5 de cada mes, repetir en cada año de trabajo. Penalidades: atrasos en los pagos; contratos registrados en FIFA y TAS".

En cuanto a los premios para el Mundial de Qatar 2022 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, solo por participar de la Copa recibiría u$s 4 millones, cifra a la que se le suman u$s 8 millones en octavos, cuartos y semifinales en cada instancia, más otros u$s 10 millones tanto por jugar la final como por salir campeón. De conseguir el primer título en su mundial, Sampaoli ganaría un total de u$s 48 millones en premios.

En el caso de los JJ.OO. de Tokio 2020, por el simple hecho de clasificar, el bono sería de u$s 8 millones; de acceder a octavos y cuartos, u$s 5 millones más en cada instancia; si avanza a semifinales y llega a la final, se le agregan u$s 6 millones en cada una; y de conseguir la medalla dorada, la recompensa final asciende a u$s 10 millones, sumando así un monto de u$s 40 millones.