El BID se comprometió a aumentar en u$s 500 M los créditos a Argentina

El presidente Mauricio Macri recibió esta tarde al titular del BID, Luis Alberto Moreno, quien le anunció al jefe de Estado la decisión de aumentar en 500 millones de dólares la aprobación de créditos para la Argentina este año.

Participaron de la reunión, realizada en la Residencia de Olivos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Finanzas, Luis Caputo, entre otras autoridades, se informó oficialmente.

Moreno que el Banco en su programación inicial para el 2017 había contemplado una cifra de aproximadamente u$s 1.450 millones para sus operaciones en Argentina. Sin embargo, gracias a la mejora en la calificación de riesgo del país, entre otros factores, el BID decidió agregar u$s 500 millones y un financiamiento adicional de u$s 130 millones para el Proyecto Binacional Túnel de Agua Negra.

El anuncio está en línea con el compromiso adoptado por Moreno a principios de este año, cuando en un encuentro que mantuvo con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, señaló que el organismo monetario ‘redoblará‘ su apoyo a la Argentina

Dujovne dijo tras esa reunión que Moreno le aseguró que este año "redoblarán su apoyo a la Argentina y es muy importante que sigamos fortaleciendo la relación entre el BID y nuestro país", y que ambos se encontraban trabajando "en una agenda en común y en estrategias para que el organismo continúe apoyando no sólo al sector público, sino también al privado".

Previamente, Macri recibió a empresarios del sector azucarero, quienes concurrieron acompañados por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile y el titular del Plan Belgrano, José Cano, entre otros funcionarios.