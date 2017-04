Reeligen a Claudio Cesario al frente de ABA

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) reeligió a Claudio Cesario como presidente de la entidad, por lo cual ocupará el cargo por cuarta vez consecutiva. La decisión se tomó en la Asamblea Ordinaria realizada ayer.

Cesario estará al frente de la entidad, que representa a las entidades bancarias internacionales con operaciones en el país, hasta el año 2019.

Según un comunicado de ABA, el resto de la comisión directiva quedó integrada de la siguiente manera: Enrique Cristofani (Santander Río), Martín Zarich (BBVA Banco Francés), Gabriel Martino (HSBC Bank Argentina), Alejandro Ledesma (ICBC-Industrial and Commercial Bank of China - Argentina), César Blaquier (Banco Itaú Argentina), Julio Figueroa (Citibank N.A.), Facundo Gómez Minujín (JPMorgan Chase Bank National Association - Sucursal Bs. As.), Tullio Lanari (BNP Paribas), Takashi Uchino (The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ - Sucursal Bs. As.), Luciana de Martin Lucas (Banco Bradesco), y Javier Fernández Paredes (Banco de la República Oriental del Uruguay).

En la reunión, Cesario agradeció “el respaldo y confianza hacia su gestión” e instó a “continuar trabajando para mejorar cada día más el sistema financiero en función del crecimiento y desarrollo del país”.