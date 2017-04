CAF tiene nuevo presidente: Luis Carranza Ugarte

El peruano Luis Carranza Ugarte asumió como nuevo presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, ex Corporación Andina de Fomento), en reemplazo del boliviano Enrique García, quien dejó la conducción de la entidad luego de 25 años.

Carranza asumió el pasado sábado luego de haber sido electo por amplia mayoría, el 13 de diciembre de 2016. Fue ministro de Economía y Finanzas de su país en dos ocasiones.

"Necesitamos seguir construyendo este esfuerzo de eficiencia, de excelencia y de identificación de nuevas oportunidades de mejora, porque la meta no es el desembolso del préstamo o la cooperación técnica, sino acompañar a los países -en la medida que lo requieran- en su objetivo final que es el acceso al agua, a la energía, la conectividad, la educación, entre otros", destacó Carranza al asumir en la CAF, que genera aprobaciones anuales que superan los u$s 13.000 millones.